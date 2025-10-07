園縣市高峰會登場！大矽谷計畫「只聞樓梯響」 楊文科再提人事擴編

第11次「園縣市高峰會」今天下午在新竹縣舉辦，會中談到桃竹苗地區的大矽谷計畫「只聞樓梯響」，盼中央有更進一步的推動計畫，新竹縣此次提出「文創良品企業方案」，期望能帶動文創商機，創造文化推廣及企業雙贏。

今天由新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、新竹市代理市長邱臣遠、園區管理局長胡世民，及科學工業同業公會理事長李金恭共同主持。楊文科在臨時動議提出，將向中央爭取縣府人事擴編，盼再添一名專業的事務官副縣長、和副秘書長各1名，讓縣政推動更容易。

今天會議討論的6項新增合作提案，涵蓋多個面向，包含新竹縣市文創良品企業方案；共同研擬科學園區、新竹縣及新竹市的產業用地發展需求；有關新竹縣、苗栗縣及新竹市轄內親子館共同規劃及辦理兒童節活動一案；強化竹市府與竹科協作機制，提升園區及其周邊市容環境品質；嚴選特色優質農村伴手推介科技園區；新竹縣市輕軌紅、藍線整合可行性研究等。

其中，竹市提出「共同研擬科學園區、新竹縣及新竹市的產業用地發展需求」提案，楊文科建議要納入苗栗縣的範圍，楊文科並指出，目前看到中央提出類科學園區計畫，協助廠商到國外設廠，他認為此舉對台灣影響重大，恐影響未來10年、20年的發展，他期望科管局、國科會有明確的說明，讓地方政府對於土地的計畫上有清楚的指導原則。

鍾東錦也說，大矽谷計畫面臨瓶頸，需求最重要，目前頭份在都計內，竹南、後龍屬於特定農業區，正在與中央溝通中。

此外，新竹縣市、苗栗縣將攜手推動「文創良品企業方案」，透過單一窗口提供新竹科學園區公會及企業採購，每項商品均承載在地文化故事，不僅提升企業形象，更鼓勵工藝師與藝術家創作，實現文化推廣與企業福祉兼具的雙贏目標。

苗栗縣政府農業處亦偕同新竹縣市合作推出「嚴選特色優質農村伴手」方案，結合園縣市資源與科技園區通路，共同行銷在地農特產品，提供企業於節慶採購多元選擇，支持小農經濟與地方產業永續發展。