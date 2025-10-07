快訊

「好小子」顏正國驚傳肺腺癌病逝 衛福部籲注意肺部7大「求救信號」

再下一城！家寧爸媽告Andy不起訴 新北地檢署曝原因

晶片五五分？賴總統喊話川普「台美利益相扣」 外媒揭矽盾奏效有3關鍵

園縣市高峰會登場！大矽谷計畫「只聞樓梯響」 楊文科再提人事擴編

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
第11次「園縣市高峰會」今天下午在新竹縣盛大舉辦。記者郭政芬／攝影
第11次「園縣市高峰會」今天下午在新竹縣盛大舉辦。記者郭政芬／攝影

第11次「園縣市高峰會」今天下午在新竹縣舉辦，會中談到桃竹苗地區的大矽谷計畫「只聞樓梯響」，盼中央有更進一步的推動計畫，新竹縣此次提出「文創良品企業方案」，期望能帶動文創商機，創造文化推廣及企業雙贏。

今天由新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、新竹市代理市長邱臣遠、園區管理局長胡世民，及科學工業同業公會理事長李金恭共同主持。楊文科在臨時動議提出，將向中央爭取縣府人事擴編，盼再添一名專業的事務官副縣長、和副秘書長各1名，讓縣政推動更容易。

今天會議討論的6項新增合作提案，涵蓋多個面向，包含新竹縣市文創良品企業方案；共同研擬科學園區、新竹縣及新竹市的產業用地發展需求；有關新竹縣、苗栗縣及新竹市轄內親子館共同規劃及辦理兒童節活動一案；強化竹市府與竹科協作機制，提升園區及其周邊市容環境品質；嚴選特色優質農村伴手推介科技園區；新竹縣市輕軌紅、藍線整合可行性研究等。

其中，竹市提出「共同研擬科學園區、新竹縣及新竹市的產業用地發展需求」提案，楊文科建議要納入苗栗縣的範圍，楊文科並指出，目前看到中央提出類科學園區計畫，協助廠商到國外設廠，他認為此舉對台灣影響重大，恐影響未來10年、20年的發展，他期望科管局、國科會有明確的說明，讓地方政府對於土地的計畫上有清楚的指導原則。

鍾東錦也說，大矽谷計畫面臨瓶頸，需求最重要，目前頭份在都計內，竹南、後龍屬於特定農業區，正在與中央溝通中。

此外，新竹縣市、苗栗縣將攜手推動「文創良品企業方案」，透過單一窗口提供新竹科學園區公會及企業採購，每項商品均承載在地文化故事，不僅提升企業形象，更鼓勵工藝師與藝術家創作，實現文化推廣與企業福祉兼具的雙贏目標。

苗栗縣政府農業處亦偕同新竹縣市合作推出「嚴選特色優質農村伴手」方案，結合園縣市資源與科技園區通路，共同行銷在地農特產品，提供企業於節慶採購多元選擇，支持小農經濟與地方產業永續發展。

會中談到桃竹苗地區的大矽谷計畫「只聞樓梯響」，盼中央有更進一步的推動計畫。記者郭政芬／攝影
會中談到桃竹苗地區的大矽谷計畫「只聞樓梯響」，盼中央有更進一步的推動計畫。記者郭政芬／攝影

新竹 科學園區 楊文科 鍾東錦 邱臣遠

延伸閱讀

明德水庫水陸空遊憩區新亮點 空中飛索、空中自行車開箱

苗栗男隨機殺3人…女童胸口中刀傷勢穩定 鍾東錦曝兇嫌有5姊、雙胞胎弟也染毒

國民黨主席選舉將至…新竹縣長楊文科未表態 笑著這樣說

影／郝龍斌選國民黨主席要當吳伯雄2.0 苗栗縣長鍾東錦大推郝最有客家味

相關新聞

園縣市高峰會登場！大矽谷計畫「只聞樓梯響」 楊文科再提人事擴編

第11次「園縣市高峰會」今天下午在新竹縣舉辦，會中談到桃竹苗地區的大矽谷計畫「只聞樓梯響」，盼中央有更進一步的推動計畫，...

31年不輟！「國旗屋」85歲張老旺自辦國慶升旗 2萬面最美旗海飄揚

國慶日將至，桃園市各地陸續掛上國旗，其中高齡85歲的國旗屋米干店老闆張老旺，第31年將在國慶日當天於龍岡圓環旁公園舉辦升...

桃園虎頭山迎秋季候鳥潮 赤腹鷹今年過境數量逾5千隻

秋季候鳥遷徙季節來臨，桃園市野鳥學會統計，今年至9月，遷徙性猛禽「赤腹鷹」過境桃園虎頭山的數量達到5465隻，雖比去年的...

油煙擾民開鍘！桃園117家業者7成改善、7家不配合最高罰5萬

餐飲油煙惹人厭，桃市府今年啟動「餐飲油煙陳情減量精進專案」，鎖定未裝設或使用油煙防制措施的業者稽查。環保局今表示，專案已...

桃竹苗分署推職前訓練 青年最高可領96000元學習獎勵金

為協助因景氣波動暫時無法就業、或考慮轉職的青年提升專業能力，勞動部勞發署桃竹苗分署推動「青年職前訓練」，課程涵蓋機械設計...

擴大照顧長者！新竹市府規畫明年發放愛老津貼每人1萬元

新竹市府統計，截至今年8月，竹市老年人口已突破7萬人，占全市人口約15%。為擴大照顧長者服務，讓因設籍時間門檻無法領取安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。