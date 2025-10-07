苗栗山城扶輪社、華馨獅子會首次聯手 18日捐血活動加碼送好禮
苗栗山城扶輪社連續第26年舉辦捐血活動，今年首次攜手華馨獅子會，10月18日在苗栗市家樂福廣場、苗栗捐血站辦理，加碼好禮大相送。
苗栗山城扶輪社歷年來，累積募到1萬1192袋捐血，今年與華馨獅子會共同舉辦，18日在苗栗市家樂福廣場、苗栗捐血站，目標訂定500袋，呼籲民眾捐血一袋不僅救人一命，並且幫助一個家庭。
主辦單位指出，當天現場提供飲料、永安喜餅，捐血250西西，送200元家樂福禮券，1罐雞肉鬆，1條運動厚毛巾、1塊牛樟芝手工皂、1瓶萬岱豐飲料，及1條延長線；捐血500西西，送400元家樂福禮券、2罐雞肉鬆、2條運動厚毛巾、2塊牛樟芝手工皂、2瓶萬岱豐飲料、2條延長線，及1把愛心大傘、1個苗縣府高級露營杯。
