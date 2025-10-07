快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
高齡85歲的國旗屋米干店老闆張老旺，第31年將在國慶日當天於龍岡圓環旁公園舉辦升旗典禮，預計懸掛2萬面國旗，目前會場已經是旗海飄揚。記者周嘉茹／攝影
國慶日將至，桃園市各地陸續掛上國旗，其中高齡85歲的國旗屋米干店老闆張老旺，第31年將在國慶日當天於龍岡圓環旁公園舉辦升旗典禮，目前會場已經是旗海飄揚，早已吸引許多民眾特地前往拍照，還有人身穿國旗裝扮打卡，盼更多人一起參加國慶升旗。

張老旺表示，自己年事已高，但在國慶日當天舉辦升旗典禮已是自己的傳統，每一年他都會到會場布置，從早忙到晚，直到今年已經第31年；張老旺說，從第1年至今他從未邀請任何人參加，但陸續都會吸引不少政治人物前來，連前總統馬英九都曾參加過，因此只要自己有體力，就一定會延續國旗活動。

張老旺提到，去年因心臟疾病動手術花了百萬元，導致今年活動缺乏經費，預計要掛2萬面國旗，往年約需80萬至100萬元，但今年經費僅有45萬元，很感謝桃園市議長邱奕勝主動聯繫贊助5千面國旗，而今年一半沿用去年留下堪用的國旗，其中一半的國旗則是全新，順利在國慶日前完成會場布置。

高齡85歲的國旗屋米干店老闆張老旺，第31年將在國慶日當天於龍岡圓環旁公園舉辦升旗典禮，預計懸掛2萬面國旗，目前會場已經是旗海飄揚。記者周嘉茹／攝影
國旗 國慶 桃園

31年不輟！「國旗屋」85歲張老旺自辦國慶升旗 2萬面最美旗海飄揚

