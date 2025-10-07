桃園虎頭山迎秋季候鳥潮 赤腹鷹今年過境數量逾5千隻

秋季候鳥遷徙季節來臨，桃園市野鳥學會統計，今年至9月，遷徙性猛禽「赤腹鷹」過境桃園虎頭山的數量達到5465隻，雖比去年的5487隻略少，但數量仍算穩定；雖北台灣不是遷徙性猛禽主要的遷徙路線，但希望透過長期觀測，讓更多民眾了解猛禽遷徙的奧妙。

桃園市野鳥學會每年自9月1日至30日，每天清晨6時30分至9時，由義工在虎頭山停機坪的「數鷹平台」持續監測。今年的首隻赤腹鷹於9月3日出現，較去年提早報到的情況略慢。去年9月1日觀測到22隻，9月2日更達103隻；然而兩年皆在9月26日出現高峰，去年單日1396隻、今年為885隻。

學會表示，今年調查期間天氣多為微弱南風，氣候悶熱，義工要在大太陽下進行超過兩小時的調查，常常汗流浹背相當辛苦，9月23、24日因樺加沙颱風外圍環流影響而暫停觀測兩天，不過整體數量仍與去年相當，顯示桃園地區的赤腹鷹遷徙通道仍穩定存在，赤腹鷹的過境情形每年略有差異，但長期數據顯示，虎頭山仍是北台灣穩定的觀測點之一。

南部的墾丁今年出現罕見的「鷹爆潮」。桃園市野鳥學會表示，據猛禽研究會統計，9月20、21日兩天即有超過20萬隻赤腹鷹過境，羅博依颱風過後更再現12萬隻，使9月累計數量高達39萬，是近十年同期平均的兩倍，推測是原本沿日本遷徙線的族群可能因颱風環流偏轉，迫使牠們改道飛經台灣避風。