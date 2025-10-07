油煙擾民開鍘！桃園117家業者7成改善、7家不配合最高罰5萬

餐飲油煙惹人厭，桃市府今年啟動「餐飲油煙陳情減量精進專案」，鎖定未裝設或使用油煙防制措施的業者稽查。環保局今表示，專案已初見成效，目前店家自主改善率達7成，未積極改善的店家則依法告發，後續盼協助業者提升設備維護率至9成以上，進一步降低油煙陳情量。

環保局「餐飲油煙陳情減量精進專案」，針對餐飲業長期影響空氣品質的油煙問題，以「三不一沒有」（不裝設、不開機、不維護、無效能）為查核重點，要求業者從設備安裝到後續維護一併落實。

環保局長顏己喨指出，統計今年1月至9月底，全市117家曾因油煙屢遭陳情的餐飲業者中，已有87家完成防制設備安裝或改善，改善率達7成，另30家持續列管追蹤中，其中7家因改善不積極已違反「桃園市餐飲業空氣汙染防制設施設置管理自治條例」第5條，若未完成限期改善者，將處5000元以上5萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰至改善為止。

顏己喨強調，要求店家安裝靜電集塵器、活性碳過濾或UV除味系統只是第一步，更重要的是確保設備持續有效運作；專案以輔導為主，避免一味開罰未實質改善而是透過技術輔導與限期改善，讓業者與居民雙贏，在兼顧民生經濟的同時，也讓市民住得更安心。

環保局表示，油煙是民眾最直接感受的環境汙染之一，常有市民反映「一開窗就是油煙味」。今年專案已協助87家業者改善，許多社區也不再出現投訴聲音，如桃園區一家早餐店原本油煙直接排入鄰宅，過去每月平均會有2至3件投訴，加裝UV除味設備並調整排放口後，近半年未再接獲檢舉。

另，中壢區某便當店自主加裝觸媒系統後，油煙改善獲社區居民肯定；楊梅區某水餃店、桃園碳烤店因設備缺乏維護導致油煙外洩，在落實維護運作後投訴量也大幅減少。

環保局強調，這些案例顯示只要業者願意配合，改善是看得見也聞得出，後續將持續輔導未改善店家，必要時依法開罰，並與餐飲業公會及設備廠商合作，推動技術交流與教育宣導。