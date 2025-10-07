桃竹苗分署推職前訓練 青年最高可領96000元學習獎勵金

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
雲端網管與資安班訓練實況。圖／桃竹苗分署提供
雲端網管與資安班訓練實況。圖／桃竹苗分署提供

為協助因景氣波動暫時無法就業、或考慮轉職的青年提升專業能力，勞動部勞發署桃竹苗分署推動「青年職前訓練」，課程涵蓋機械設計、資訊服務、機電服務、能源服務及建築設計等領域，學員只要參加政策性產業課程，於訓練期間每月可領8千元學習獎勵金，最高可達9萬6千元，希望讓青年無後顧之憂，專心累積職場即戰力。

29歲的謝渟妤畢業於中山醫學大學健康餐飲暨產業管理科系，過去曾在食品公司擔任食品技師，負責食品製造與加工技術指導，及食品安全與衛生管理等工作；隨著社會趨勢轉變及數位浪潮推進，她發覺雲端及資訊安全產業快速發展、前景廣闊，令她萌生想要跨足新興領域的決心。

對此她將目光投向具高度發展性的雲端與資訊安全領域，報名桃竹苗分署辦理的「雲端網管與資安班」職訓課程，希望藉此打造自身在新興產業中的競爭力，為自己開啟全新的職涯道路；「隔行如隔山」，對於想從食品技師跨足資訊工程師的謝渟妤而言，是一大挑戰。

謝渟妤憑藉自身的決心及家人的鼓勵，從零基礎開始學習，一步步熟悉網路基礎知識、作業系統、路由器管理到雲端機房、資訊安全等專業知識，初期曾因為對指令操作及網路設備架構不熟悉而導致下錯指令，但在老師的指導下逐漸掌握訣竅，更於結訓前取得微軟雲端平台「AZ-900」及 Linux 系統的「RHCSA」證照。

結訓不到一個月，謝渟妤即成功進入台北資安科技公司擔任助理系統工程師，並將食品領域養成的細心與專業態度，轉化為新職涯的競爭優勢。

桃竹苗分署長賴家仁表示，除了失業青年提供學習獎勵金外，自今年9月1日起，勞動部加碼推出「支援青年就業計畫」，提供15至29歲本國籍初次尋職青年尋職津貼與就業獎勵，最高補助新台幣4萬8千元。申請資格由原失業90日放寬為失業60日即可參加；尋職津貼由每月5千元提高至6千元，最高1萬8千元；另於計畫期間找到全時工作並穩定就業90日或180日者，可分別領取2萬元及1萬元就業獎勵金。

未滿30歲的青年參加政策性產業課程，每月可以領到8000元學習獎勵金。圖／桃竹苗分署提供
未滿30歲的青年參加政策性產業課程，每月可以領到8000元學習獎勵金。圖／桃竹苗分署提供

青年 失業 勞動部

