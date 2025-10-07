擴大照顧長者！新竹市府規畫明年發放愛老津貼每人1萬元

新竹市府統計，截至今年8月，竹市老年人口已突破7萬人，占全市人口約15%。為擴大照顧長者服務，讓因設籍時間門檻無法領取安老津貼的長者安心樂居，市府今宣布，將在排富機制下規畫於明年發放每人1萬元愛老津貼，持續落實市長高虹安「老幼共好、幸福友善」的施政理念與願景。

社會處表示，目前規畫中的愛老津貼將提供年滿65歲且截至申請日當日已連續設籍，並實際居住竹市滿10年以上的長者，每人發放1萬元，但已領取竹市安老津貼的長者則不能重複領取愛老津貼。

社會處補充，為兼顧財政及照顧經濟困難的長者，並且讓資源公平合理運用，規畫中的愛老津貼將設有排富條款，包含個人所得（經稅捐稽徵機關核定）總額不能超過合計50萬元以上，以及個人不動產（土地及房屋）不得超過合計500萬元以上。此外，領有老農漁津貼、榮民就養給與及軍公教退休金者亦無法領取。

社會處說明，愛老津貼的申請及相關作業期程目前正在研擬細部作法中，所需經費已列入115年度預算並送交新竹市議會審議，盼市議會支持。待預算通過並完成相關行政程序後，將會將申請方式及注意事項等規定公告周知。