竹南火車站東站新建停車場 月中開工

苗栗縣竹南鎮公所為解決竹南火車站東站周邊長期停車位不足，向中央爭取及地方自籌款共4.8億元，規畫將現行東站平面停車場改建為地下停車場，將可提供475個汽、機車位。鎮公所指出，9月獲縣府核發建照，預計10月中旬正式開工。

竹南鎮公所表示，竹南東站自啟用以來，旅客人次逐年增加，帶動地方發展，但也衍生停車空間不足與交通壅塞等挑戰。「竹南東站停車場」興建工程原定總經費4.2億元，去年底標案標出後又再追加至4.8億元，由交通部補助2.75億元、公所自籌2.05億元。

新建停車場規畫為地下2層設計，新增汽車停車位190格、機車停車位285格，預期可大幅改善交通秩序。另，該案以「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」開闢，未來地下停車場完工後，平面採簡易公園規畫，保留未來向上發展空間，未來可規畫做為商場等多功能用途使用。

不過，有民眾認為搭火車的通勤族以機車族為大宗，地下停車場規畫機車停車位恐不足以應付需求。公所強調，東站周邊尚有多處私人機車停車場可利用，待停車場啟用後，會再研議是否調整。

竹南鎮長方進興說，期待完善地方基礎建設，不僅改善交通環境，也能帶動周邊商圈繁榮，讓竹南成為更舒適宜居的家。