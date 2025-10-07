桃園八德設市立醫院 民代憂衝擊交通

桃園市是六都唯一沒有市立醫院的直轄市，市府規畫在八德霄裡公園設市立醫院，上周獲衛福部原則同意。民代憂心，醫院成立後，大量看診人車湧入，恐衝擊八德交通。桃市府回應，醫院選址位於捷運綠線G29車站旁，目前已規畫「城中快線」新闢聯外道路等配套措施，減緩鄰近地區車流負擔。

桃園市立醫院規畫一般急性病床499床、特殊病床250床，提供24小時急診服務，打造特色醫學中心、婦幼與高齡照護，同時結合醫養合一及智慧照護長照機構，採政府自建自營模式，預計2033年完工營運。

議員楊朝偉、呂林小鳳表示，市民期盼市立醫院成立，但未來醫院服務逾百萬人口，恐對八德交通造成重大衝擊，加上捷運施工，現有道路難以負擔，呼籲提出完整的交通因應計畫，要求拓寬道路、新闢聯絡道等，讓醫院建設與捷運發展帶動八德發展。

議員段樹文反映，醫院預定地屬於山坡地，若從山下走到醫院，既不方便也危險，建議設置空橋便道，連接醫院與山下的廟宇，讓民眾安心就醫。

交通局長張新福說，市府已規畫開闢基地周邊的都市計畫道路，並設置城中快線聯絡道，路廊經大園、蘆竹、中壢、八德、平鎮及大溪等區域，可串聯國1、國2、國3、台66等快速道路系統，未來進出市立醫院車輛，可往返桃園各區域，減緩中壢、八德等地車流負擔。

另外，八德市區往來霄裡的大眾運輸路線，已有5008、5010、5011及208等路線公車，每日往返98班次，且醫院位置鄰近桃園捷運綠線G29站，未來將視需求調整公車路網及增加班次。

衛生局長賈蔚說，原本捷運站與醫院大門距離150到180公尺，考量就醫民眾需求，已調整站址位置縮短為80到90公尺，預估未來病患加上員工，每日進出人次達6000人次，並將急診、門診、後勤物流等分流進出。

桃園市長張善政說，市民長久期待市立醫院，市府正推動用地變更，將積極設計規畫、編列預算，要求最短時間落實，健全桃園醫療。