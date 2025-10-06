快訊

香味飄整街！桃園中壢萬人賞月封街烤肉 張善政：不要忘記花蓮光復

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
邁入第23年的桃園中壢萬人封街中秋烤肉今晚熱鬧登場，號稱全國最狂，現場香味飄散整條街，舞台表演更是炒熱氣氛。桃園市長張善政晚間到場和民眾同歡，提到不要忘記花蓮光復災民，希望大家能給他們最大的祝福。

富有盛名的中壢「萬人封街烤肉」活動為年度盛事，由桃園市新都心生活文化協會主辦，活動自2002年開始，結合中壢金華、新街、興南及水尾等周邊社區一同舉辦，共有18個鄰近中壢SOGO、區公所、青年局周邊社區大樓一同參與，今年共有820組報名，封閉六和路及九和六街等路段舉行萬人烤肉大會。

今年烤肉以「桃園新青年，歡樂慶中秋」為主題，辦理樂活新都心社區總體營造活動，傍晚中秋無煙烤肉登場，許多民眾與親朋好友紛紛帶著食材圍坐團聚烤肉，現場估計萬人封街，氣氛相當熱鬧，一起賞月吃美食。

一名吳小姐表示，今年是第三次來參加萬人烤肉，平常在附近上班，這次約了同事一起來烤肉，很開心能在中秋佳節和大家聚在一起；另名王先生則說，因為家人是住附近的里民，今天受邀從平鎮來到中壢烤肉，第一次參加覺得非常新奇，現場氣氛很好，明年還會想繼續參加。

桃園市長張善政晚間也抵達萬人烤肉現場，向民眾熱情打招呼及握手；張善政表示，萬人烤肉舉辦邁入第23年，除了疫情那幾年以外，每年都辦，今天晚上非常精彩，封街烤肉已經變成中壢的一個傳統。

張善政說，今天最重要的是和家人一起團聚，當然大家在快樂團聚的時候，也不要忘記花蓮光復很多災民，上禮拜去的時候當地居民非常辛苦，但是他們不改樂天的特性，總喊「趕快清泥巴、趕快清泥巴」，希望大家能給他們最大的祝福。

富有盛名的中壢「萬人封街烤肉」活動為年度盛事，今晚熱鬧開烤。記者周嘉茹／攝影
富有盛名的中壢「萬人封街烤肉」活動為年度盛事，今晚熱鬧開烤。記者周嘉茹／攝影

