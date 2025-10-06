中壢「萬人封街烤肉」 沒煙味只有烤肉香

全國最狂的中秋烤肉活動桃園中壢「萬人封街烤肉」，今年邁入第23年。由桃園市新都心生活文化協會主辦，18個鄰近中壢SOGO商圈（海華商圈）、區公所與青年局周邊的「海華」系列社區大樓一同參與。今年共有820組報名，封閉中壢區六和路與九和六街，舉行盛大的萬人烤肉大會，採用無碳火（瓦斯爐）的「無煙」烤肉，現場沒有嗆人的木炭煙味，只有烤肉香氣充滿街區。

下午起鄰邊各「海華社區」的居民，紛紛自備桌椅、烤爐、野餐墊等在封閉的馬路上的街道上佔位，蓄勢待「烤」。晚上除了舉辦烤肉活動外，還有暨晚會及抽獎活動，充滿節慶氣氛。

「萬人封街烤肉」一組（10人）報名費700元，各社區補助食材費用359～ 500不等，有部分社區提供爐具跟桌椅。每組可領一箱內有醬燒調理豬肉、中式美味香腸、朝鮮雞腿肉、酥皮甜不辣、鮮蝦、客家鹹豬肉、酥皮雞塊、冰烤地瓜、吐司、豬油等10種烤肉食材。多數民眾多會再自備多種烤肉食材、飲品，增添烤肉豐富性。其中一個「烤區」，端出豪華巨大烤爐，集合社區10組，近百人一小單位「大匯烤」相當熱鬧也聯絡住戶間的情誼。