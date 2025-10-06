文資與人潮兼顧！桃消古蹟、商場演練 國慶前夕強化救災能力

國慶連假將近，為兼顧文化資產保護與人潮聚集安全，桃園市消防局第四大隊山峰分隊今分別在平鎮歷史建築「千頃第」及平鎮家樂福舉辦搶救演練，透過不同場所的實兵模擬，全面檢視消防救災應變作為，並強化古蹟維護及公共安全防護層級。

山峰分隊指出，今「千頃第」古蹟搶救演練中，消防局結合古蹟管理單位與工作人員，模擬火災發生，讓消防人員熟悉建築格局與周邊環境。演練過程也同步宣導日常防火巡檢、電氣設備檢查及避難動線維護，讓管理單位與消防人員形成默契，落實「自助、共助、公助」防救災體系。

另一方面，因應國慶期間購物人潮湧入，於平鎮家樂福進行兵演練演練。演練中，賣場內自衛消防編組迅速啟動通報、滅火與疏散引導，並在消防人員抵達後交接現場資訊與圖資，展現公私協力的應變流程。