快訊

台鐵五權站站務員遭推飛落軌道 驚悚瞬間畫面曝光

中壢「萬人封街烤肉」 沒煙味只有烤肉香

2025諾貝爾醫學獎揭曉 3學者研究人體免疫系統獲表彰

文資與人潮兼顧！桃消古蹟、商場演練 國慶前夕強化救災能力

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
國慶連假將近，為兼顧文化資產保護與人潮聚集安全，桃園市消防局第四大隊山峰分隊今分別在平鎮歷史建築「千頃第」及平鎮家樂福舉辦搶救演練。圖／山峰分隊提供
國慶連假將近，為兼顧文化資產保護與人潮聚集安全，桃園市消防局第四大隊山峰分隊今分別在平鎮歷史建築「千頃第」及平鎮家樂福舉辦搶救演練。圖／山峰分隊提供

國慶連假將近，為兼顧文化資產保護與人潮聚集安全，桃園市消防局第四大隊山峰分隊今分別在平鎮歷史建築「千頃第」及平鎮家樂福舉辦搶救演練，透過不同場所的實兵模擬，全面檢視消防救災應變作為，並強化古蹟維護及公共安全防護層級。

山峰分隊指出，今「千頃第」古蹟搶救演練中，消防局結合古蹟管理單位與工作人員，模擬火災發生，讓消防人員熟悉建築格局與周邊環境。演練過程也同步宣導日常防火巡檢、電氣設備檢查及避難動線維護，讓管理單位與消防人員形成默契，落實「自助、共助、公助」防救災體系。

另一方面，因應國慶期間購物人潮湧入，於平鎮家樂福進行兵演練演練。演練中，賣場內自衛消防編組迅速啟動通報、滅火與疏散引導，並在消防人員抵達後交接現場資訊與圖資，展現公私協力的應變流程。

山峰分隊分隊長蘇伯錡表示，古蹟建築與大型商場皆具特殊風險，前者需兼顧文資保護，後者則必須妥善應對大量人潮的突發狀況。透過一系列實兵演練，不僅提升消防人員的指揮調度與救災能力，也加強業者及管理單位的防火意識與自主防災能力，齊心守護市民生命財產安全與在地文化資產的永續傳承。

國慶連假將近，為兼顧文化資產保護與人潮聚集安全，桃園市消防局第四大隊山峰分隊今分別在平鎮歷史建築「千頃第」及平鎮家樂福舉辦搶救演練。圖／山峰分隊提供
國慶連假將近，為兼顧文化資產保護與人潮聚集安全，桃園市消防局第四大隊山峰分隊今分別在平鎮歷史建築「千頃第」及平鎮家樂福舉辦搶救演練。圖／山峰分隊提供

消防人員 古蹟 文化資產

延伸閱讀

圖輯／國慶預演 雷虎小組、軍樂、街舞、多元族群登場

西螺大橋不需指定為古蹟？ 文史團體批彰化縣府與專業意見相左

還有6人失聯！台中消防今出動第三梯次 馳援花蓮救災

國慶最美打卡點！桃園巨型「國旗花布」本周盛大登場

相關新聞

中壢「萬人封街烤肉」 沒煙味只有烤肉香

全國最狂的中秋烤肉活動桃園中壢「萬人封街烤肉」，今年邁入第23年。由桃園市新都心生活文化協會主辦，18個鄰近中壢SOGO...

泥濘荒地變綠色秘境！桃園錦興里10年蛻變獲環境部銀級認證

桃園市各社區推動永續轉型，其中，蘆竹區錦興里10年來在里民與水環境巡守隊的努力下，成功將南崁溪人工濕地從泥濘荒地，轉變為...

國慶最美打卡點！桃園巨型「國旗花布」本周盛大登場

中秋連假後雙十國慶緊接登場，桃市府今年在大園區溪海休閒農業區，以草花種植面積達1000平方公尺的巨型「國旗花布」，會場周...

中秋後再迎國慶！桃園巨型「國旗花布」溪海休區衝打卡

中秋連假將結束，雙十國慶接續登場，桃園市大園區溪海休閒農業區，出現以草花種植面積達1000平方公尺的巨型「國旗花布」，會...

建興儲存與新竹動物園再次合作 打造動物專屬中秋月餅

建興儲存科技公司繼去年替新竹動物園的動物們製作玩具後，這次再號召33名工程師及眷屬與保育員攜手創意打造專屬動物遊具，更以...

桃園市立醫院獲准設立！民代憂衝擊當地交通 市府：已規畫配套

桃園市規畫在八德霄裡公園設置市立醫院，上周獲衛福部原則同意。不過多位民代憂心，醫院成立後恐衝擊八德交通，要求市府提出完整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。