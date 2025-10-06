泥濘荒地變綠色秘境！桃園錦興里10年蛻變獲環境部銀級認證

桃園市各社區推動永續轉型，其中，蘆竹區錦興里10年來在里民與水環境巡守隊的努力下，成功將南崁溪人工濕地從泥濘荒地，轉變為兼具防洪、生態與休憩功能的綠色秘境，更獲環境部氣候變遷署「低碳永續家園銀級認證」最高榮譽，展現社區在低碳永續發展上的成效。

環保局表示，錦興里透過多元措施，年減碳量已突破150公噸二氧化碳當量，其中，活動中心與法式滾球場設置太陽光電系統，每年減碳近120公噸，路燈與寺廟光明燈全面換裝LED節能燈具，雖僅減碳0.2公噸，卻象徵節能落實在日常細節，社區綠覆率也高達75%，年減碳約15.5公噸，加上落葉堆肥減碳14公噸，有效推動資源循環，自2014年起錦興里也率先鋪設透水鋪面步道並推動雨水回收，讓環保永續理念融入日常生活。

另，錦興里在水環境巡守隊守護下，濕地逐步復育，成功孕育台灣萍蓬草、點頭飄拂草等稀有水生植物，並於2016年首次發現螢火蟲，顯示水質改善成效，濕地亦透過放養烏鰡抑制福壽螺，維持自然平衡，並設置觀景台與步道，成為親子旅遊的桃園秘境。