泥濘荒地變綠色秘境！桃園錦興里10年蛻變獲環境部銀級認證
桃園市各社區推動永續轉型，其中，蘆竹區錦興里10年來在里民與水環境巡守隊的努力下，成功將南崁溪人工濕地從泥濘荒地，轉變為兼具防洪、生態與休憩功能的綠色秘境，更獲環境部氣候變遷署「低碳永續家園銀級認證」最高榮譽，展現社區在低碳永續發展上的成效。
環保局表示，錦興里透過多元措施，年減碳量已突破150公噸二氧化碳當量，其中，活動中心與法式滾球場設置太陽光電系統，每年減碳近120公噸，路燈與寺廟光明燈全面換裝LED節能燈具，雖僅減碳0.2公噸，卻象徵節能落實在日常細節，社區綠覆率也高達75%，年減碳約15.5公噸，加上落葉堆肥減碳14公噸，有效推動資源循環，自2014年起錦興里也率先鋪設透水鋪面步道並推動雨水回收，讓環保永續理念融入日常生活。
另，錦興里在水環境巡守隊守護下，濕地逐步復育，成功孕育台灣萍蓬草、點頭飄拂草等稀有水生植物，並於2016年首次發現螢火蟲，顯示水質改善成效，濕地亦透過放養烏鰡抑制福壽螺，維持自然平衡，並設置觀景台與步道，成為親子旅遊的桃園秘境。
環保局表示，錦興里社區居民參與度高，近3年辦理超過40場環境教育活動，涵蓋資源回收、節能減碳與食農教育，累計超過4000人次參與，也與企業、學校合作建置社區農園，推廣可食地景與食農教育，並以回收物打造白鷺鷥藝術裝置，展現人文與生態融合特色，未來錦興里將持續擴大農園規模，導入智慧監測系統，強化水資源與生態管理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言