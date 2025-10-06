聽新聞
國慶最美打卡點！桃園巨型「國旗花布」本周盛大登場
中秋連假後雙十國慶緊接登場，桃市府今年在大園區溪海休閒農業區，以草花種植面積達1000平方公尺的巨型「國旗花布」，會場周邊沿路也種滿2公頃藍、粉、白、黃等繽紛色彩波斯菊與1公頃向日葵點綴，預計本周花況盛開。農業局表示，民眾可由遊客服務中心進入花田，並登上罐子埤景觀平台，一覽國旗花海美景。
農業局長陳冠義表示，今年溪海秋季活動適逢雙十國慶，特別規畫打造總面積逾1000平方公尺的巨型「國旗花布」，分別以藍色及白色天使花，點綴出國旗上的青天與白日，紅色部分則採用象徵真摯永恆的雞冠花，呼應人民對家園的愛戴與守護，預計本周起至12日國慶連假將花況盛開，進入最佳觀賞期，民眾可自由入場觀賞。
陳冠義表示，為提供良好的休憩設施與景觀視覺，農業局今年選在緊鄰會場的罐子埤上興建景觀平台，民眾可站上平台遠眺四季花海全景，此外，因應溪海休閒農業區遊客數逐年增長，與大園區公所亦著手規畫於休區遊客服務中心旁興建公共廁所，提供遊客更便捷舒適的休閒環境。
陳冠義表示，溪海休閒農業區近年積極推動農遊轉型，打造「四季有花、全年可遊」的特色農村，每年初以桃園彩色海芋季為春季揭開序幕，夏季有西瓜種植農事體驗，秋季搭配國慶連續假期推出巨幅國旗花田，冬季則搭配蕎麥花與蘿蔔辦理蕎麥蘿蔔節行銷特色農產，一年四季都能帶給遊客不同的農村體驗。
