桃園市經濟發展局長張誠。圖：翻攝自張誠臉書

輝達原先預計在北士科設置亞太總部，卻因為地上權轉讓及道路廢止卡關，消息一出，各縣市紛紛向輝達招手，盼能爭取全球AI霸主落腳。桃園市經濟發展局長張誠日前也公開青埔A19擁有三大優勢，誠摯邀請輝達選擇桃園、投資桃園。

張誠表示，青埔地區的原亞矽創研中心鄰近機場捷運A19站，面積3.8公頃，基地完整，基地內無分割道路。對街桃園會展中心隔壁1.76公頃，為住宅用地，原規劃為觀光旅館，可合併運用。

張誠指出，輝達總部選在青埔A19，可享有的第一個優勢是「日常仍是台北，同步直連新竹供應鏈。」A19住台北、住新竹都方便；辦公在 A19，兩地皆主場。北上約12分到板橋，銜接台北捷運藍線、環狀線、台鐵與客運樞紐，北北基客戶與跨城通勤一站到位；南下約11分到新竹，緊貼竹科研發與供應鏈，跨廠協作更即時。

張誠進一步提到，青埔A19有一次到位的品牌舞台，從開發者大會、合作夥伴日到粉絲體驗活動，曝光與體驗一次放大。桃園會展中心具有國際會議設施及舉辦多元展覽的場地，加上中華職棒樂天桃猿主場「桃園國際棒球場」可帶來大型人流。此外，A19有完整商旅機能，步行或只要一站即可抵達Global Mall A19、家樂福青埔、IKEA桃園青埔。隔壁A18還有華泰名品城Gloria Outlets、Xpark、COZZI Blu酒店群。更有文化地標「桃園市立美術館青埔主館」。

最後，張誠提到，青埔A19有機捷直達桃園國際機場兩航廈，國際團隊差旅最省時，「早去晚回」不傷研發節奏。機捷亦可直達台北車站，會議、洽談彈性十足。他總結，在青埔A19，輝達可以保有台北的日常，再擁有機場的速度、供應鏈的距離、以及品牌的舞台。桃園準備好了，誠摯邀請輝達一起，讓下一個世界級AI總部落腳在青埔。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園經發局長張誠向輝達招手 曝青埔A19有三大優勢