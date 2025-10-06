快訊

花蓮災情嚴峻還要辦國慶活動？ 101董座賈永婕：堅定不移

羽球／「十元」陳詩媛秀超音波照 奧運金牌王齊麟要升格當爸了！

食用堅果不會發胖還能減肥 研究曝每天吃到這個量助思路清晰

桃園經發局長張誠向輝達招手 曝青埔A19有三大優勢

桃園電子報／ 桃園電子報

514269369 1392320762251043 6522819282003537673 n
桃園市經濟發展局長張誠。圖：翻攝自張誠臉書

輝達原先預計在北士科設置亞太總部，卻因為地上權轉讓及道路廢止卡關，消息一出，各縣市紛紛向輝達招手，盼能爭取全球AI霸主落腳。桃園市經濟發展局長張誠日前也公開青埔A19擁有三大優勢，誠摯邀請輝達選擇桃園、投資桃園。

張誠表示，青埔地區的原亞矽創研中心鄰近機場捷運A19站，面積3.8公頃，基地完整，基地內無分割道路。對街桃園會展中心隔壁1.76公頃，為住宅用地，原規劃為觀光旅館，可合併運用。

張誠指出，輝達總部選在青埔A19，可享有的第一個優勢是「日常仍是台北，同步直連新竹供應鏈。」A19住台北、住新竹都方便；辦公在 A19，兩地皆主場。北上約12分到板橋，銜接台北捷運藍線、環狀線、台鐵與客運樞紐，北北基客戶與跨城通勤一站到位；南下約11分到新竹，緊貼竹科研發與供應鏈，跨廠協作更即時。

張誠進一步提到，青埔A19有一次到位的品牌舞台，從開發者大會、合作夥伴日到粉絲體驗活動，曝光與體驗一次放大。桃園會展中心具有國際會議設施及舉辦多元展覽的場地，加上中華職棒樂天桃猿主場「桃園國際棒球場」可帶來大型人流。此外，A19有完整商旅機能，步行或只要一站即可抵達Global Mall A19、家樂福青埔、IKEA桃園青埔。隔壁A18還有華泰名品城Gloria Outlets、Xpark、COZZI Blu酒店群。更有文化地標「桃園市立美術館青埔主館」。

最後，張誠提到，青埔A19有機捷直達桃園國際機場兩航廈，國際團隊差旅最省時，「早去晚回」不傷研發節奏。機捷亦可直達台北車站，會議、洽談彈性十足。他總結，在青埔A19，輝達可以保有台北的日常，再擁有機場的速度、供應鏈的距離、以及品牌的舞台。桃園準備好了，誠摯邀請輝達一起，讓下一個世界級AI總部落腳在青埔。

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園經發局長張誠向輝達招手 曝青埔A19有三大優勢

延伸閱讀：

  1. 警政署攜手全聯舉辦防空演練 避難應變技能融入日常生活
  2. 中原大學培育AI與資料科學實戰人才 獲企業高度肯定

桃園 青埔 機場捷運

延伸閱讀

輝達台北設總部恐生變 高雄議員招手：亞灣有三塊地可考慮

中秋後再迎國慶！桃園巨型「國旗花布」溪海休區衝打卡

輝達北士科卡關…他批無能 網曝原因：讓人怕的是賴清德

桃園通緝犯遭盤查拔腿逃 跑不到50公尺就落網

相關新聞

中秋後再迎國慶！桃園巨型「國旗花布」溪海休區衝打卡

中秋連假將結束，雙十國慶接續登場，桃園市大園區溪海休閒農業區，出現以草花種植面積達1000平方公尺的巨型「國旗花布」，會...

建興儲存與新竹動物園再次合作 打造動物專屬中秋月餅

建興儲存科技公司繼去年替新竹動物園的動物們製作玩具後，這次再號召33名工程師及眷屬與保育員攜手創意打造專屬動物遊具，更以...

桃園市立醫院獲准設立！民代憂衝擊當地交通 市府：已規畫配套

桃園市規畫在八德霄裡公園設置市立醫院，上周獲衛福部原則同意。不過多位民代憂心，醫院成立後恐衝擊八德交通，要求市府提出完整...

桃園本土登革熱累積6例 環保局啟動2防線阻擴散

桃園本土登革熱累積6例，環保局今表示，自9月24日起加強防治後，已出動消毒車12車次、化學防治人員38人次，並協助確診個...

4校監視器未正常運作…審計室提汰換改善 竹市府：協助汰換

新竹市政府為強化校園安全防護，督導所轄各級學校依規定通報意外事件、安全維護事件、暴力事件與偏差行為、管教衝突事件、兒童少...

航空城安置宅1411戶 桃市拚明年1月全交屋

桃園航空城安置住宅共配售1411戶，蛋黃區與蛋白區各為807戶、604戶，由於工程和取得使照期程一度延宕引發住戶不滿。桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。