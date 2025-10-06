快訊

中秋後再迎國慶！桃園巨型「國旗花布」溪海休區衝打卡

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市大園區溪海休閒農業區，出現以草花種植面積達1000平方公尺的巨型「國旗花布」，會場周邊沿路更種滿2公頃繽紛色彩波斯菊，與1公頃向日葵點綴。圖／桃園市農業局提供
桃園市大園區溪海休閒農業區，出現以草花種植面積達1000平方公尺的巨型「國旗花布」，會場周邊沿路更種滿2公頃繽紛色彩波斯菊，與1公頃向日葵點綴。圖／桃園市農業局提供

中秋連假將結束，雙十國慶接續登場，桃園市大園區溪海休閒農業區，出現以草花種植面積達1000平方公尺的巨型「國旗花布」，會場周邊沿路更種滿2公頃藍、粉、白、黃等繽紛色彩波斯菊，與1公頃向日葵點綴，預計這周花況盛開，民眾可由遊客服務中心進入花田，亦可登上罐子埤景觀平台，一覽國旗花海美景。

桃園市農業局指出，今年溪海秋季活動適逢雙十國慶，特別規劃打造總面積逾1000平方公尺的巨型「國旗花布」，分別以藍色及白色天使花，點綴出國旗上的青天與白日，紅色部份則採用象徵真摯永恆的雞冠花，呼應人民對家園的愛戴與守護。預計這周起至10月12日國慶連假，一周期間將進入花況盛開、最佳觀賞期，民眾可自由入場觀賞。

為提供良好的休憩設施與景觀視覺，農業局今年選在緊鄰會場的罐子埤上興建景觀平台，民眾可站上平台遠眺四季花海全景；此外，因應溪海休閒農業區遊客數逐年增長，農業局與大園區公所亦著手規劃於休區遊客服務中心旁興建公共廁所，提供遊客更便捷舒適的休閒環境。

農業局長陳冠義表示，溪海休閒農業區近年積極推動農遊轉型，打造「四季有花、全年可遊」的特色農村，每年初以桃園彩色海芋季活動，為春季揭開序幕，夏季則有西瓜種植農事體驗，秋季搭配國慶連續假期，推出巨幅國旗花田，同步推廣在地聞名的草花產業，冬季則搭配蕎麥花與蘿蔔辦理蕎麥蘿蔔節行銷特色農產，一年四季都能帶給遊客不同的農村體驗。

溪海休閒農業區除了美麗花田景觀，更長年致力推動生態永續，透過分區栽植花卉與景觀綠肥，不僅美化農村，也有助改善土壤結構、維持生態平衡，民眾可利用中秋、國慶假期親子出遊賞花，深入體驗大園溪海農村文化魅力。

桃園市大園區溪海休閒農業區，出現以草花種植面積達1000平方公尺的巨型「國旗花布」，會場周邊沿路更種滿2公頃繽紛色彩波斯菊，與1公頃向日葵點綴。圖／桃園市農業局提供
桃園市大園區溪海休閒農業區，出現以草花種植面積達1000平方公尺的巨型「國旗花布」，會場周邊沿路更種滿2公頃繽紛色彩波斯菊，與1公頃向日葵點綴。圖／桃園市農業局提供
桃園市大園區溪海休閒農業區，出現以草花種植面積達1000平方公尺的巨型「國旗花布」，會場周邊沿路更種滿2公頃繽紛色彩波斯菊，與1公頃向日葵點綴。圖／桃園市農業局提供
桃園市大園區溪海休閒農業區，出現以草花種植面積達1000平方公尺的巨型「國旗花布」，會場周邊沿路更種滿2公頃繽紛色彩波斯菊，與1公頃向日葵點綴。圖／桃園市農業局提供
桃園市大園區溪海休閒農業區，出現以草花種植面積達1000平方公尺的巨型「國旗花布」，會場周邊沿路更種滿2公頃繽紛色彩波斯菊，與1公頃向日葵點綴。圖／桃園市農業局提供
桃園市大園區溪海休閒農業區，出現以草花種植面積達1000平方公尺的巨型「國旗花布」，會場周邊沿路更種滿2公頃繽紛色彩波斯菊，與1公頃向日葵點綴。圖／桃園市農業局提供

國旗 國慶 桃園

