建興儲存與新竹動物園再次合作 打造動物專屬中秋月餅

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹動物園內的紅毛猩猩享用企業手工製作的碗公月餅。圖／新竹市府提供
建興儲存科技公司繼去年替新竹動物園的動物們製作玩具後，這次再號召33名工程師及眷屬與保育員攜手創意打造專屬動物遊具，更以動物專屬食材，親手為紅毛猩猩、馬來猴及台灣獼猴製作「動物專屬月餅」，讓園內動物在中秋節連假期間一同感受節慶氛圍，增添行為豐富化的樂趣。

代理市長邱臣遠指出，這次是建興儲存第二度與新竹市立動物園合作，去年首次參與主要是製作動物玩具，今年更進一步加碼，以「動物月餅」展現節慶巧思。團隊特別為北美浣熊與長鼻浣熊準備綁在木頭上的蔬果串，讓牠們在覓食過程中增添樂趣；也為老虎製作豬肉串，提升牠們的行為豐富化體驗。

同時，公司也在現場贊助「動物認養卡」與認養基金，所有經費將全數納入「新竹市立動物園動物認養專戶」，專款用於提升動物照護與醫療品質，包括醫療設備、藥品、保健食品、行為豐富化設施、獸醫夏令營及生命教育課程等。

建興儲存科技公司表示，這次的活動員工反映踴躍，開放報名不到一天即額滿，未來期望持續與動物園合作，為野生動物福祉盡一份心力。這次活動員工展現跨域及創新精神，為各種動物設計玩具及營養均衡動物月餅，並在製作玩具時與與動物園保育員進行雙向交流，更加了解動物習性並設計專屬玩具，達到改善動物刻板行為。

建興儲存科技公司說明，為讓動物和員工度過一個特別的中秋佳節，團隊早在兩個月前便展開構思與設計，並多次與保育員溝通，確認安全性與創意可行性，最終完成一系列充滿巧思的作品。

例如以小黃瓜、紅蘿蔔、香蕉、芭樂等新鮮蔬果串成的「浣熊蔬果串」，放入展場後立刻吸引長鼻浣熊靈活取食，並引來北美浣熊靠近爭相品嚐；公司員工也親手將蒸熟的地瓜、紅蘿蔔搗泥，製作成猴群最愛的美味點心；紅毛猩猩則享用員工特製的「碗公月餅」，而老虎更興奮地探索豬肉串，吸引現場員工與遊客的目光。公司強調，能夠透過這樣的行動為動物身心健康付出心力，不僅深具意義，也展現企業實踐永續的承諾。

產發處表示，建興儲存科技公司隸屬於日本鎧俠控股株式會社(KIOXIA Corporation)，是全球知名的儲存解決方案供應商。專注於固態硬碟(SSD)研發、製造與銷售，產品廣泛應用於資料中心、企業伺服器、個人電腦、行動裝置與工業系統等領域，長期為全球品牌及大型雲端服務供應商提供高品質產品。

建興儲存科技公司員工以小黃瓜、紅蘿蔔、香蕉、芭樂等新鮮蔬果製作出「浣熊蔬果串」。圖／新竹市府提供
建興儲存科技公司員工製作的蔬果串一放進展場，即吸引北美浣熊靠近取食。
長鼻浣熊擅長攀爬，在棲架上靈活的抓住蔬果串開吃。圖／新竹市府提供
用地瓜、紅蘿蔔、芭樂等蔬果手捏製成的月餅，深得新竹動物園內猴群喜愛。圖／新竹市府提供
新竹動物園的老虎為了盡快吃到美食，一下子就把架子打翻開始大啖肉串。圖／新竹市府提供
動物園 浣熊 月餅

