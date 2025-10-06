快訊

台美乳協簽合作備忘錄 美乳取代紐冰磚奶成MOU外重點議題

獨／以為爸爸睡著…10歲兄弟守亡父一夜 求助才知噩耗

陳佩琪批北所有嚇人「原住鼠」 柯文哲被關一年全身病

桃園市立醫院獲准設立！民代憂衝擊當地交通 市府：已規畫配套

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市立醫院將落腳八德霄裡，多位民代憂心，醫院成立後恐衝擊八德交通，要求市府提出完整因應計畫。市府回應，已規畫城中快線、新闢連外道路等配套措施，減緩鄰近地區車流負擔。圖／市府提供
桃園市立醫院將落腳八德霄裡，多位民代憂心，醫院成立後恐衝擊八德交通，要求市府提出完整因應計畫。市府回應，已規畫城中快線、新闢連外道路等配套措施，減緩鄰近地區車流負擔。圖／市府提供

桃園市規畫在八德霄裡公園設置市立醫院，上周獲衛福部原則同意。不過多位民代憂心，醫院成立後恐衝擊八德交通，要求市府提出完整因應計畫。市府回應，醫院選址在捷運綠線G29車站旁，目前已規畫城中快線、新闢聯外道路等配套措施，減緩鄰近地區車流負擔。

桃園市立醫院規畫設置一般急性病床499床、特殊病床250床，提供24小時急診服務、特色醫學中心、婦幼與高齡照護，同時結合醫養合一及智慧照護長照機構。該案上周獲衛福部原則同意。

議員楊朝偉、呂林小鳳表示，市民期盼市立醫院成立，但未來醫院將服務逾百萬人口，恐對八德交通造成重大衝擊，加上捷運施工，現有道路恐難以負擔，呼籲市府提出完整的交通因應計畫，如道路拓寬及新闢道路等，讓醫院建設與捷運發展能真正帶動八德發展。

議員段樹文說，醫院所在地是山坡地形，若從山下走到醫院不方便也危險，建議可以設置一座空橋便道連接醫院與山下的廟宇，讓民眾安心就醫。

交通局長張新福表示，市府已規畫開闢基地周邊都市計畫道路，並設置城中快線行經大園、蘆竹、中壢、八德、平鎮及大溪等區域，串聯國1、國2、國3、台66等快速道路系統，讓市立醫院進離場車輛未來可往返各區域，有效減緩中壢、八德等地車流負擔。

大眾運輸部分，八德市區往來霄裡目前已有5008、5010、5011及208等路線公車，每日往返98班次，且醫院位置鄰近桃園捷運綠線G29站，後續將視民眾實際乘車需求調整公車路網及增加班次。

衛生局長賈蔚表示，原本捷運站與醫院大門距離150到180公尺，考量就醫民眾行動需求，已調整位置縮短到80到90公尺，預估未來病患加上員工，每日進出人次將達6000人次，因此醫院也將設計急診、門診、後勤物流3個不同面向的入口。

市府表示，市立醫院實際核定床數預估今年底有初步結果，都發局正向內政部申請土地變更，將公園用地變更為醫院用地，後續將積極推動用地變更、設計規畫與預算編列等作業。

桃園市立醫院將落腳八德霄裡，多位民代憂心，醫院成立後恐衝擊八德交通，要求市府提出完整因應計畫。本報資料照片
桃園市立醫院將落腳八德霄裡，多位民代憂心，醫院成立後恐衝擊八德交通，要求市府提出完整因應計畫。本報資料照片

捷運 桃園 衛福部 醫學中心 都市計畫

延伸閱讀

桃園本土登革熱累積4例 環保局啟動2防線阻擴散

桃園永安漁港傳溺水 男在中秋連假踏浪…下海戲水失蹤

中職／猿隊季後賽門票9日全面開賣 桃園主場最高1200元

桃園眷村文化節開幕 升旗、民歌演唱系列體驗時代記憶

相關新聞

桃園市立醫院獲准設立！民代憂衝擊當地交通 市府：已規畫配套

桃園市規畫在八德霄裡公園設置市立醫院，上周獲衛福部原則同意。不過多位民代憂心，醫院成立後恐衝擊八德交通，要求市府提出完整...

桃園本土登革熱累積4例 環保局啟動2防線阻擴散

桃園本土登革熱累積4例，環保局今表示，自9月24日起加強防治後，已出動消毒車12車次、化學防治人員38人次，並協助確診個...

4校監視器未正常運作…審計室提汰換改善 竹市府：協助汰換

新竹市政府為強化校園安全防護，督導所轄各級學校依規定通報意外事件、安全維護事件、暴力事件與偏差行為、管教衝突事件、兒童少...

航空城安置宅1411戶 桃市拚明年1月全交屋

桃園航空城安置住宅共配售1411戶，蛋黃區與蛋白區各為807戶、604戶，由於工程和取得使照期程一度延宕引發住戶不滿。桃...

星期評論／苗栗財政仍受控管 財力分級又挨悶棍

苗栗縣政府因2015年爆發財政危機以來，仍在接受中央控管，連年省吃儉用，公共債務依舊超限；但明年財力分級卻可能從最差的第...

高鐵苗栗站特定區通檢聚焦中繼站轉型目的地 評估產業帶動居住需求

苗栗高鐵站通車將屆滿10年，特定區發展相對緩慢，縣府啟動第二次通盤檢討， 專家學者建議兩大關鍵產業專區、農業區，透過產業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。