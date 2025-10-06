桃園市立醫院獲准設立！民代憂衝擊當地交通 市府：已規畫配套

桃園市規畫在八德霄裡公園設置市立醫院，上周獲衛福部原則同意。不過多位民代憂心，醫院成立後恐衝擊八德交通，要求市府提出完整因應計畫。市府回應，醫院選址在捷運綠線G29車站旁，目前已規畫城中快線、新闢聯外道路等配套措施，減緩鄰近地區車流負擔。

桃園市立醫院規畫設置一般急性病床499床、特殊病床250床，提供24小時急診服務、特色醫學中心、婦幼與高齡照護，同時結合醫養合一及智慧照護長照機構。該案上周獲衛福部原則同意。

議員楊朝偉、呂林小鳳表示，市民期盼市立醫院成立，但未來醫院將服務逾百萬人口，恐對八德交通造成重大衝擊，加上捷運施工，現有道路恐難以負擔，呼籲市府提出完整的交通因應計畫，如道路拓寬及新闢道路等，讓醫院建設與捷運發展能真正帶動八德發展。

議員段樹文說，醫院所在地是山坡地形，若從山下走到醫院不方便也危險，建議可以設置一座空橋便道連接醫院與山下的廟宇，讓民眾安心就醫。

交通局長張新福表示，市府已規畫開闢基地周邊都市計畫道路，並設置城中快線行經大園、蘆竹、中壢、八德、平鎮及大溪等區域，串聯國1、國2、國3、台66等快速道路系統，讓市立醫院進離場車輛未來可往返各區域，有效減緩中壢、八德等地車流負擔。

大眾運輸部分，八德市區往來霄裡目前已有5008、5010、5011及208等路線公車，每日往返98班次，且醫院位置鄰近桃園捷運綠線G29站，後續將視民眾實際乘車需求調整公車路網及增加班次。

衛生局長賈蔚表示，原本捷運站與醫院大門距離150到180公尺，考量就醫民眾行動需求，已調整位置縮短到80到90公尺，預估未來病患加上員工，每日進出人次將達6000人次，因此醫院也將設計急診、門診、後勤物流3個不同面向的入口。