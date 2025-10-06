桃園本土登革熱累積4例 環保局啟動2防線阻擴散

桃園本土登革熱累積4例，環保局今表示，自9月24日起加強防治後，已出動消毒車12車次、化學防治人員38人次，並協助確診個案里髒亂點環境整頓，共清除廢棄物達9500公斤，同時加強動員各區里環保志工1萬460人次，清除廢棄物達1萬8702公斤，並執行多場聯合稽查，盼有效壓制病媒蚊密度。

環保局長顏己喨表示，登革熱是經由病媒蚊叮咬傳染，病媒蚊最常孳生於花盆底盤、廢棄瓶罐、飲料杯與便當盒等積水容器，環保局已配合衛生局及區公所啟動緊急防治機制，在桃園區及龜山區建立「兩道防火線」，全力阻絕疫情擴散。

第一道防線鎖定確診個案周圍200公尺熱區，動員消毒車與人員進行化學噴藥防治，針對戶外積水容器及髒亂區域同步清除，降低病媒蚊密度，避免疫情向外擴散。

環保局也在確診個案所在里及周邊相鄰里別啟動第二道防線，訂定「區里環保志工執行登革熱防治孳清動員計畫」，自10月2日起至10月底，每兩日動員志工巡檢巷弄，落實「巡、倒、清、刷」四步驟，徹底清除病媒蚊孳生源；統計今年1月至8月底，環保局已動員環保志工逾22萬6255人次，清除3萬4200個積水容器，針對社區髒亂點稽查3189件並完成改善。

環管處長張書豪表示，防堵登革熱需要全民合作，呼籲市民每日檢查住家與戶外環境，主動清除積水容器，阻斷病媒蚊繁殖鏈。