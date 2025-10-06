快訊

桃園本土登革熱累積4例 環保局啟動2防線阻擴散

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園本土登革熱累積4例，環保局加強防治、執行多場聯合稽查，盼有效壓制病媒蚊密度。圖／桃園市環保局提供
桃園本土登革熱累積4例，環保局今表示，自9月24日起加強防治後，已出動消毒車12車次、化學防治人員38人次，並協助確診個案里髒亂點環境整頓，共清除廢棄物達9500公斤，同時加強動員各區里環保志工1萬460人次，清除廢棄物達1萬8702公斤，並執行多場聯合稽查，盼有效壓制病媒蚊密度。

環保局長顏己喨表示，登革熱是經由病媒蚊叮咬傳染，病媒蚊最常孳生於花盆底盤、廢棄瓶罐、飲料杯與便當盒等積水容器，環保局已配合衛生局及區公所啟動緊急防治機制，在桃園區及龜山區建立「兩道防火線」，全力阻絕疫情擴散。

第一道防線鎖定確診個案周圍200公尺熱區，動員消毒車與人員進行化學噴藥防治，針對戶外積水容器及髒亂區域同步清除，降低病媒蚊密度，避免疫情向外擴散。

環保局也在確診個案所在里及周邊相鄰里別啟動第二道防線，訂定「區里環保志工執行登革熱防治孳清動員計畫」，自10月2日起至10月底，每兩日動員志工巡檢巷弄，落實「巡、倒、清、刷」四步驟，徹底清除病媒蚊孳生源；統計今年1月至8月底，環保局已動員環保志工逾22萬6255人次，清除3萬4200個積水容器，針對社區髒亂點稽查3189件並完成改善。

環管處長張書豪表示，防堵登革熱需要全民合作，呼籲市民每日檢查住家與戶外環境，主動清除積水容器，阻斷病媒蚊繁殖鏈。

病媒蚊 環保局長 登革熱 桃園

相關新聞

桃園市立醫院獲准設立！民代憂衝擊當地交通 市府：已規畫配套

桃園市規畫在八德霄裡公園設置市立醫院，上周獲衛福部原則同意。不過多位民代憂心，醫院成立後恐衝擊八德交通，要求市府提出完整...

桃園本土登革熱累積4例 環保局啟動2防線阻擴散

桃園本土登革熱累積4例，環保局今表示，自9月24日起加強防治後，已出動消毒車12車次、化學防治人員38人次，並協助確診個...

4校監視器未正常運作…審計室提汰換改善 竹市府：協助汰換

新竹市政府為強化校園安全防護，督導所轄各級學校依規定通報意外事件、安全維護事件、暴力事件與偏差行為、管教衝突事件、兒童少...

航空城安置宅1411戶 桃市拚明年1月全交屋

桃園航空城安置住宅共配售1411戶，蛋黃區與蛋白區各為807戶、604戶，由於工程和取得使照期程一度延宕引發住戶不滿。桃...

星期評論／苗栗財政仍受控管 財力分級又挨悶棍

苗栗縣政府因2015年爆發財政危機以來，仍在接受中央控管，連年省吃儉用，公共債務依舊超限；但明年財力分級卻可能從最差的第...

高鐵苗栗站特定區通檢聚焦中繼站轉型目的地 評估產業帶動居住需求

苗栗高鐵站通車將屆滿10年，特定區發展相對緩慢，縣府啟動第二次通盤檢討， 專家學者建議兩大關鍵產業專區、農業區，透過產業...

