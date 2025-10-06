4校監視器未正常運作…審計室提汰換改善 竹市府：協助汰換

快訊

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
審計室指出，竹市有4校出現錄影監視設備功能損壞無影像，或疑線路、鏡頭老舊致影像模糊，鏡頭遭樹枝遮蔽，及因校舍修繕導致監視器訊號中斷或影像流失卻未及時檢查修復等情況。記者王駿杰／翻攝
審計室指出，竹市有4校出現錄影監視設備功能損壞無影像，或疑線路、鏡頭老舊致影像模糊，鏡頭遭樹枝遮蔽，及因校舍修繕導致監視器訊號中斷或影像流失卻未及時檢查修復等情況。記者王駿杰／翻攝

新竹市政府為強化校園安全防護，督導所轄各級學校依規定通報意外事件、安全維護事件、暴力事件與偏差行為、管教衝突事件、兒童少年保護事件等校園安全事件，但審計室指出，竹市部分學校監視器未正常運作，或未於校園安全地圖標示安全死角、未訂定校園門禁管理規範，潛藏校園危安風險，有待研謀改善，以強化校園安全。

審計室調查，截至2024年10月底，竹市共累計通報校園安全1866件，其中，竹市有4校出現錄影監視設備功能損壞無影像，或疑線路、鏡頭老舊致影像模糊，鏡頭遭樹枝遮蔽，及因校舍修繕導致監視器訊號中斷或影像流失卻未及時檢查修復等情況，導致監視設備功能未發揮。

另外，也有6校校園安全地圖未標示校內安全死角、11校未訂定人車進出管制相關規定或安全（門禁）管理規定，及6校未配合中央政府修法而滾動修正校園霸凌事件處理流程。

對此，市府教育處回應，市府一向高度重視校園安全，針對部分學校安全設施設備，已與各校持續合作精進。市府除積極向中央爭取補助外，亦結合市府預算，協助學校汰換監視系統、電子圍籬並增設安全防護設備。2023年至今已投入逾535萬元協助36校次改善監視器及相關安全設施，有效降低治安死角並強化校園安全網的完整性。

同時，教育處已責成各校健全人車進出管制作業，落實門禁規範，以加強校園安全管理。同時，也將持續督導各校依規定通報各類校園安全事件，並透過經費支持及設施設備改善，逐步消弭潛在風險，確保全體師生的安全與安心學習環境。

