航空城安置宅1411戶 桃市拚明年1月全交屋
桃園航空城安置住宅共配售1411戶，蛋黃區與蛋白區各為807戶、604戶，由於工程和取得使照期程一度延宕引發住戶不滿。桃園市住宅處昨表示，已完成1405戶初驗，積極安排複驗，預計明年1月可全面交屋，民代籲市府加緊腳步，最遲農曆過年前要完成點交程序。
航空城安置住宅自今年3月底開始陸續取得使照並辦理驗屋、交屋程序，但屢有住戶抱怨房子問題多如工地，部分安置住宅更因為工期延宕，導致許多民眾無法如期在8月底前點交。
住宅處住宅開發科長何恭凱說，安置住宅整體已達45%住戶複驗通過，進入下一關交屋程序，市府以「每周提升5%」複驗通過的目標推進。住戶驗屋反映的缺失均立刻記錄，分為機水電、泥作、油漆、門窗美容和清潔等項目，要求承包商加派工班限期改善後，會立即通知住戶複驗。
何恭凱說，安置住宅今年7月已全數取得11張使用執照，也已完成第一次測量登記，凡住戶複驗通過，並完成相關交屋費用繳納，蛋黃區與蛋白區將分別由交通部民航局、桃園市地政局辦理交屋。目前蛋白區5戶完成交屋，預計10月再交付60戶、蛋黃區10月預計完成101戶，市府持續以明年1月完成住戶入新居、迎新春為努力目標。
議員徐其萬表示，安置住宅驗屋與交屋作業仍在趕工，僅有少數住戶入住，大部分仍在進行驗屋與交屋程序，希望市府務必加快進度，至少在明年過年前要完成點交程序，避免增加民眾租屋費用，甚至影響申請獎勵金的權利。
徐其萬也提到，至今安置戶交屋款項貸款困難問題仍未解決，在市府多次反映下，中央承諾將協助處理相關案件，也期盼市府與中央盡全力協助，讓民眾盡早搬進新家。
住宅處指出，民眾入住社區到管理委員會成立前，市府已安排物業管理單位進駐，確保建築物設備正常運作。住戶不論在交屋或入住後有管理或修繕疑慮，皆可透過物管單位反映，市府將派員協助處理，也會協助住戶成立管理委員會辦理公設點交。
