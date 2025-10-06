聽新聞
星期評論／苗栗財政仍受控管 財力分級又挨悶棍

聯合報／ 本報記者范榮達

苗栗縣政府因2015年爆發財政危機以來，仍在接受中央控管，連年省吃儉用，公共債務依舊超限；但明年財力分級卻可能從最差的第5級，跳升到最好與台北市相同的第1級，縣長鍾東錦錯愕，中央欠一個說清楚、講明白。

行政院依新版財政收支劃分法，今年8月29日公布中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法，其中規定地方政府財力級次，應依最近3年度自有財源比率之平均值，依序平均分列為5級，結果9月13日行政院開會，拋出苗栗縣自有財源占歲出財源98%，財力分級可能從第5級跳升到第1級。

苗栗縣政府財政分級比肩「天龍國」台北市政府，無論現實、經驗法則或是邏輯，都是讓人丈二金剛摸不著頭緒，財主單位更是百思不解，根據縣府版本的自有財源2022年、2023年、2024年占比，分別是54.84％、51.87％、51.78％，與中央的98％有很大的差距。

其次，苗栗縣政府2015年7月爆發財務危機，至今接受中央財政控管，今年8月底1年以上公共債務未償餘額204億元，超過50％、200億元的上限；未滿1年公共債務139億元，也逾越30％、83億元上限，並無新增舉債的空間，財政依然艱困。

縣府財政接受控管前，財力分級第3級，隨後2016年至今財力第5級，縣府沒有天上掉下來的禮物，只能省吃儉用，也年年有剩餘、依計畫進度還債，堪稱財政紀律的優等生。未料卻在新版的補助辦法「被懲罰」，突如其來明年財力可能直跳第1級，地方配合款飆升，縣府尚在盤點影響程度，但勢必造成沉重負擔。

這記震撼彈，鍾東錦9月21日趁著賴清德總統來苗栗請命，9月23日又拜會主計總處主計長陳淑姿，再再反映對苗栗不公平，質疑苗栗是全台人均預算最低、負債比率最高的縣市，有何資格與台北市同列財力第1級？

苗栗縣財政分級大躍升，將衝擊建設及施政，問題有待中央說明，難道只考慮剩餘，沒有評估財政控管、負債等面向嗎？苗栗財政好不容易喘口氣的財政，不堪再挨悶棍。

