快訊

見馬太鞍溪橋遭沖毀…傳劉世芳開會「呵呵笑」？災變中心聲明回應

搭公車「善意一腳」 助輪椅翁感動9萬人…高中生嚇一跳：沒什麼啦

中秋連假慘成暑假 國中生曝「22項回家作業」太崩潰：請大家要活著

聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵苗栗站特定區通檢聚焦中繼站轉型目的地 評估產業帶動居住需求

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
高鐵苗栗車站特定區縣府啟動變更都市計畫通盤檢討，專家學者建議產專區以地上權設定取代賣斷的可行性。本報資料照片
高鐵苗栗車站特定區縣府啟動變更都市計畫通盤檢討，專家學者建議產專區以地上權設定取代賣斷的可行性。本報資料照片

苗栗高鐵站通車將屆滿10年，特定區發展相對緩慢，縣府啟動第二次通盤檢討， 專家學者建議兩大關鍵產業專區、農業區，透過產業發展帶動居住需求，將中繼站轉型目的地，活化特定區。

400公頃苗栗高鐵特定區都市計畫2007年實施，2011年第1次通檢，高鐵苗栗站2015年12月通車，特定區開發較緩慢，縣府啟動第2次通檢，目前徵詢專家意見中，預計明年縣都市計畫委員會審議，後年提報內政部都委會審查。

縣府指出，苗栗高鐵特定區2塊縣有土地產專區，面積合計約2.2萬坪，底價近50億元，縣府招標42次流標，另有占比38%農業區，影響特定區發展關鍵，專家學者建議「解套」。

其中，產專區部分，專家學者認為實務上，許多外商研究開發總部，及物流產業等，都以設定地上權的方式，而不是一次買斷土地，如果廠商進駐就會有員工宿舍的需求；此外，農業區則要靠大矽谷推動方案，後龍科技產業園區儲備產業用地如果必要，也可以縮小規模，加上縣府推動氫能等新興產業，帶動居住需求，爭取農業區檢討轉型。

縣府認為高鐵特定區承接台中、新竹及科學園區外溢需求，深具發展潛力，縣府持續建構教育、生活優質環境，專家學者及民眾的意見，都會納入第2次通檢參考，並進一步評估，產專區地上權設定的財務計畫可行性，利用產業發展及高鐵一日生活圈等誘因，吸引人口進駐，中繼站轉型目的地，活化高鐵特定區。

高鐵 都市計畫 地上權

延伸閱讀

高鐵備戰「寧靜車廂」出新招 孩童哭鬧送「乖乖」安撫

國旅6成出遊選擇自駕 雙鐵比率逐年增

驚魂！黑衣男棄車搶未熄火BMW 車上孕婦被載到高鐵丟包嚇壞

高鐵中秋疏運首日創周五運量新高 南下突破18.5萬人次

相關新聞

高鐵苗栗站特定區通檢聚焦中繼站轉型目的地 評估產業帶動居住需求

苗栗高鐵站通車將屆滿10年，特定區發展相對緩慢，縣府啟動第二次通盤檢討， 專家學者建議兩大關鍵產業專區、農業區，透過產業...

月下飄香鄰里！桃園萬人封街烤肉 明晚中壢SOGO商圈登場

邁入第23年的桃園中壢萬人封街中秋烤肉活動明晚登場，號稱全國最狂，活動自2002年開始，結合中壢金華、新街、興南及水尾等...

航空城安置住宅加速複驗 桃市府：拚明年1月全面交屋

桃園航空城安置住宅共配售1411戶，其中，位於機場園區「蛋黃區」有807戶，附近一期「蛋白區」有604戶。由於工程和取得...

影／苗栗白金、鑽石婚慶楷模表揚 家族晚輩穿客製紀念衫陪伴洋溢溫情

苗栗縣政府10月4日上午在巨蛋體育館舉辦重陽敬老白金婚、鑽石婚楷模及模範老人、敬老楷模表揚，縣長鍾東錦和妻子陳美琦一起到...

順應民意 竹市調整中秋放鞭炮時段

新竹市南寮漁港去年跨年夜因民眾放鞭炮發生多起火警，市府承諾加強管制，但今年中秋連假3天，放寬可在南寮運動公園特定區域施放...

山區建地有限 桃園放寬原民租屋補助

桃園是全國原住民第二多的城市，主要人口集中在復興山區，但近年隨族群人口成長，山坡地開發條件越來越嚴謹，族人想留在原鄉越來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。