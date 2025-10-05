高鐵苗栗站特定區通檢聚焦中繼站轉型目的地 評估產業帶動居住需求

苗栗高鐵站通車將屆滿10年，特定區發展相對緩慢，縣府啟動第二次通盤檢討， 專家學者建議兩大關鍵產業專區、農業區，透過產業發展帶動居住需求，將中繼站轉型目的地，活化特定區。

400公頃苗栗高鐵特定區都市計畫2007年實施，2011年第1次通檢，高鐵苗栗站2015年12月通車，特定區開發較緩慢，縣府啟動第2次通檢，目前徵詢專家意見中，預計明年縣都市計畫委員會審議，後年提報內政部都委會審查。

縣府指出，苗栗高鐵特定區2塊縣有土地產專區，面積合計約2.2萬坪，底價近50億元，縣府招標42次流標，另有占比38%農業區，影響特定區發展關鍵，專家學者建議「解套」。

其中，產專區部分，專家學者認為實務上，許多外商研究開發總部，及物流產業等，都以設定地上權的方式，而不是一次買斷土地，如果廠商進駐就會有員工宿舍的需求；此外，農業區則要靠大矽谷推動方案，後龍科技產業園區儲備產業用地如果必要，也可以縮小規模，加上縣府推動氫能等新興產業，帶動居住需求，爭取農業區檢討轉型。

縣府認為高鐵特定區承接台中、新竹及科學園區外溢需求，深具發展潛力，縣府持續建構教育、生活優質環境，專家學者及民眾的意見，都會納入第2次通檢參考，並進一步評估，產專區地上權設定的財務計畫可行性，利用產業發展及高鐵一日生活圈等誘因，吸引人口進駐，中繼站轉型目的地，活化高鐵特定區。