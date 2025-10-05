秋遊星夜季首場露營活動人潮滿滿 10月11日電影之夜登場
新竹縣2025秋遊星夜季昨登場，首場「星野之夜」兩天一夜露營活動人潮滿滿，小叮噹科學主題樂園露營區帳篷林立，以燈串與小旗幟點綴營區，隨著燈光點亮，草地瞬間化身為充滿活力的夜宿村落。縣府今說，接下來兩周活動同樣精彩，10月11日「電影之夜」，小叮噹科學主題樂園戲水池將化身星空電影院，播放人氣動畫冰雪奇緣2，還有爆米花與茶飲無限供應。
縣府說，秋遊星夜季首場活動「星野之夜」，白天活動豐富多元，民眾跟著講師學習麻繩編織與草木手作，將自然素材化為獨一無二的作品。在走繩挑戰與打靶活動區，大小朋友玩得不亦樂乎。當天還安排了爬蟲生態觀察，由專業老師帶領大家認識蛇類與守宮的生態特徵，讓參加者近距離接觸自然，增添戶外探索的深度。
晚間營區瀰漫著烤肉香氣，活動提供免費烤肉餐點，讓參加者在星空下共享美食，也提前感受中秋團聚的氛圍。舞台區由街頭藝人帶來表演，觀眾席隨著音樂節奏輕鬆搖擺，孩子們在草地上奔跑遊戲，現場氛圍自在而歡樂。隔日清晨，參加者在晨光下進行草地瑜伽，伴隨微風與鳥鳴舒展筋骨，享受兩天一夜的悠閒時光。
交旅處表示，接下來10月11日「電影之夜」，小叮噹科學主題樂園戲水池將化身星空電影院，播放人氣動畫冰雪奇緣2；10月18日「追星之夜」在新竹縣體育場二樓平台將迎來壓軸演出，將邀來畢書盡、魏如昀、陳忻玥等實力派歌手輪番獻唱，並結合超過40攤美食與文創市集，勢必熱鬧非凡。
