桃園通學廊道改善進度超前 明年目標再加碼20校

桃園2023年起啟動「通學廊道改善計畫」，原訂明年完成改善100所學校，目前已完成86所學校，市長張善政表示政策有望提前達標，明年目標將上修至120所。市府也將推動「一區一校一路網」計畫，從單點改善邁向整體串聯的系統升級，打造具示範性的通學環境。

「通學廊道改善計畫」計畫總預算10億元，中央補助4億元，地方自籌6億元。工務局長汪在宙表示，市府整合教育局、交通局、警察局、區公所等多個局處資源，持續優化校園周邊人行環境，在全市錄案的135所學校中，已完成86所學校改善，完成率達64%，因應進度超前，市府將明年目標從100所學校上修至120所，全市13個行政區也全數納入改善範圍。

工務局表示，實體人行道建設讓人車分離達15公分安全距離，無障礙路緣斜坡提供輪椅族群友善通行空間；市府也於上學日的上午7時至8時、中午12時至13時、下午15時至16時實施通學巷時段管制，另在多校完成電桿、水管、路牌等障礙物移除工程，擴大路口停等空間讓學童等候紅綠燈時更安全。

交通局表示，針對巷弄狹窄導致人車爭道的問題，市府優先透過單行道與時段性管制進行動線優化，並配合標線型人行道與減速設施等措施，提升通學安全，目前已完成31處寧靜區及253所學校周邊改善，今年起更聚焦學校周邊減速工程，透過縮窄車道、彎道設計等方式有效降低車速，預計2年內改善171所學校。

交通局表示，未來也將改善範圍擴大至以「里」為單位，打造整體連貫的友善人行環境，如龜山區人本示範道路投入8000萬元經費，延伸改善範圍至學校周邊較遠區域；大園國中周邊人本環境改善工程也已開始施作，將校園安全措施延伸到補習班、課後照顧班密集區域，讓改善效益最大化。