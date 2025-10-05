快訊

馬太鞍溪溢流釀災「中央官員竟魔性訕笑」？凌濤：劉世芳是你嗎

0050比高股息更適合無腦買！存股哥：完全沒有平準金、殖利率這些問題

月下飄香鄰里！桃園萬人封街烤肉 明晚中壢SOGO商圈登場

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園中壢萬人封街中秋烤肉活動明晚登場，號稱全國最狂，活動自2002年開始，結合中壢金華、新街、興南及水尾等周邊社區一同舉辦。報系資料照
桃園中壢萬人封街中秋烤肉活動明晚登場，號稱全國最狂，活動自2002年開始，結合中壢金華、新街、興南及水尾等周邊社區一同舉辦。報系資料照

邁入第23年的桃園中壢萬人封街中秋烤肉活動明晚登場，號稱全國最狂，活動自2002年開始，結合中壢金華、新街、興南及水尾等周邊社區一同舉辦，當天上午老街溪畔健走，晚上舉辦烤肉暨晚會活動，桃園青年局也將包辦表演節目，邀請鄰近中原、元智大學熱舞社接力表演。

富有盛名的中壢「萬人封街烤肉」活動為年度盛事，由桃園市新都心生活文化協會主辦，共有18個鄰近中壢SOGO、區公所、青年局周邊社區大樓一同參與，今年共有820組報名，封閉六和路及九和六街等路段舉行相當熱鬧的萬人烤肉大會。

桃園市新都心生活文化協會理事長奚潔珍指出，協會今年以「桃園新青年，歡樂慶中秋」為主題，辦理樂活新都心社區總體營造活動，明上午7點30分會先於老街溪展開健行活動，傍晚中秋無煙烤肉接續登場，預估參加人數可達萬人；另因應活動，今凌晨至晚間11點50分，六和路、九和五街等路段已申請封路及車輛淨空，請用路人注意。

新街里長莊金泉表示，協會自辦萬人封街烤肉活動已有22年歷史，明天每組將提供租用10人份食材及無煙烤肉器材，一組可領取一張摸彩券，摸彩獎品有高級電視、除濕機、電風扇、烤箱、吹風機、腳踏車、吸塵器等獎品，要讓大家歡喜度中秋。

青年局局長侯佳齡則說，每年到了中秋節，中壢萬人封街烤肉是最萬眾矚目的活動，青年局鄰近中壢區公所，也算是新都心的「厝邊」，今年青年局將包辦表演節目，邀請鄰近中原、元智大學的熱舞社學生們接力表演，以年輕熱力替活動炒熱氣氛，展現青春活力。

桃園中壢萬人封街中秋烤肉活動明晚登場，號稱全國最狂，活動自2002年開始，結合中壢金華、新街、興南及水尾等周邊社區一同舉辦。報系資料照
桃園中壢萬人封街中秋烤肉活動明晚登場，號稱全國最狂，活動自2002年開始，結合中壢金華、新街、興南及水尾等周邊社區一同舉辦。報系資料照

烤肉 青年 中壢

延伸閱讀

中壢警9天連假查獲15非法移工 與移民署聯手強力查緝

中壢醫美名醫偽造病歷 詐健保點數得46萬餘元遭訴

長榮航達拉斯、桃園班機 首航

中秋節齊聚一堂烤肉 東引鄉民眾、在地駐軍共度佳節

相關新聞

月下飄香鄰里！桃園萬人封街烤肉 明晚中壢SOGO商圈登場

邁入第23年的桃園中壢萬人封街中秋烤肉活動明晚登場，號稱全國最狂，活動自2002年開始，結合中壢金華、新街、興南及水尾等...

航空城安置住宅加速複驗 桃市府：拚明年1月全面交屋

桃園航空城安置住宅共配售1411戶，其中，位於機場園區「蛋黃區」有807戶，附近一期「蛋白區」有604戶。由於工程和取得...

影／苗栗白金、鑽石婚慶楷模表揚 家族晚輩穿客製紀念衫陪伴洋溢溫情

苗栗縣政府10月4日上午在巨蛋體育館舉辦重陽敬老白金婚、鑽石婚楷模及模範老人、敬老楷模表揚，縣長鍾東錦和妻子陳美琦一起到...

順應民意 竹市調整中秋放鞭炮時段

新竹市南寮漁港去年跨年夜因民眾放鞭炮發生多起火警，市府承諾加強管制，但今年中秋連假3天，放寬可在南寮運動公園特定區域施放...

山區建地有限 桃園放寬原民租屋補助

桃園是全國原住民第二多的城市，主要人口集中在復興山區，但近年隨族群人口成長，山坡地開發條件越來越嚴謹，族人想留在原鄉越來...

其人其事／聽媽媽的話從警30年 羅永昌見證台灣變遷

桃園警分局巡佐羅永昌原本立志成為冷凍空調技師，但因為母親說「你不考警察，我就離家出走」，改變他的人生方向，今年還獲頒「任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。