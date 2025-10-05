月下飄香鄰里！桃園萬人封街烤肉 明晚中壢SOGO商圈登場

邁入第23年的桃園中壢萬人封街中秋烤肉活動明晚登場，號稱全國最狂，活動自2002年開始，結合中壢金華、新街、興南及水尾等周邊社區一同舉辦，當天上午老街溪畔健走，晚上舉辦烤肉暨晚會活動，桃園青年局也將包辦表演節目，邀請鄰近中原、元智大學熱舞社接力表演。

富有盛名的中壢「萬人封街烤肉」活動為年度盛事，由桃園市新都心生活文化協會主辦，共有18個鄰近中壢SOGO、區公所、青年局周邊社區大樓一同參與，今年共有820組報名，封閉六和路及九和六街等路段舉行相當熱鬧的萬人烤肉大會。

桃園市新都心生活文化協會理事長奚潔珍指出，協會今年以「桃園新青年，歡樂慶中秋」為主題，辦理樂活新都心社區總體營造活動，明上午7點30分會先於老街溪展開健行活動，傍晚中秋無煙烤肉接續登場，預估參加人數可達萬人；另因應活動，今凌晨至晚間11點50分，六和路、九和五街等路段已申請封路及車輛淨空，請用路人注意。

新街里長莊金泉表示，協會自辦萬人封街烤肉活動已有22年歷史，明天每組將提供租用10人份食材及無煙烤肉器材，一組可領取一張摸彩券，摸彩獎品有高級電視、除濕機、電風扇、烤箱、吹風機、腳踏車、吸塵器等獎品，要讓大家歡喜度中秋。