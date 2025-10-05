快訊

航空城安置住宅加速複驗 桃市府：拚明年1月全面交屋

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園航空城安置住宅共配售1411戶，住宅處今表示，目前已完成1405戶的初驗，預計明年1月可全面交屋。圖／桃園市住宅處提供
桃園航空城安置住宅共配售1411戶，其中，位於機場園區「蛋黃區」有807戶，附近一期「蛋白區」有604戶。由於工程和取得使照期程一度延宕引發住戶不滿，住宅處今表示，目前完成1405戶的初驗，積極安排複驗，預計明年1月可全面交屋。

航空城安置住宅自今年3月底開始陸續取得使照並辦理驗屋、交屋程序，但不僅過程中有住戶抱怨問題一堆、像工地，部分安置住宅由於工期延宕，也導致許多民眾無法如期在8月底前點交。

住宅處住宅開發科長何恭凱今表示，安置住宅整體已達45%住戶複驗通過，進入下一關交屋的程序，市府以「每周提升5%」複驗通過的目標持續推進；住戶於驗屋過程中反映的缺失項目，均立刻紀錄分為機水電、泥作、油漆、門窗美容和清潔等需改善項目，系統分類的要求承包商限期改善，也要求包商加派工班提升效率，並於確認改善後，立即通知住戶安排複驗。

何恭凱說，安置住宅今年7月已全數取得11張使用執照，也已完成第一次測量登記，凡住戶複驗通過，並完成相關交屋費用繳納，蛋黃區居民將由交通部民航局辦理交屋，蛋白區則由桃園地政局負責；目前蛋白區已有5戶完成交屋，預計10月再交付60戶；蛋黃區10月預計完成101戶，市府持續以明年1月完成住戶入新居、迎新春為努力目標。

住宅處表示，民眾入住在社區到管理委員會成立前，市府已安排物業管理單位進駐，確保建築物設備正常運作。住戶不論在交屋或入住後有管理或修繕疑慮，皆可透過物管單位反映，市府將派員協助處理，也會協助住戶成立管理委員會辦理公設點交。

住戶 航空城 桃園

