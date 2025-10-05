桃園航空城安置住宅配售戶 目標115年1月全面交屋

快訊

中央社／ 桃園5日電

桃園航空城安置住宅共1411配售戶，桃園市政府住宅發展處今天表示，統計截至9月底已完成1405戶的初驗，市府目前積極安排複驗工作，交屋進度持續推進中，以明年1月全面交屋為目標。

桃園市政府住宅發展處發布新聞稿表示，桃園航空城安置住宅共有1411配售戶，包括機場園區（俗稱蛋黃區）有807戶，附近一期（俗稱蛋白區）有604戶，截至9月底已完成1405戶初驗，整體已達45%住戶複驗通過，進入下一關交屋程序，將以明年1月全面交屋為目標。

住宅處說，住宅處以「每週提升5%」的複驗通過目標持續推進。住戶在驗屋過程中反映的缺失項目，都會立刻紀錄，並分為機水電、泥作、油漆、門窗美容和清潔等需改善項目，經系統分類要求承包商限期改善，同時要求包商加派工班提升效率，於確認改善後立即通知住戶安排複驗。

住宅處指出，安置住宅7月已全數取得11張使用執照，也已完成第一次測量登記，住戶只要複驗通過並完成相關交屋費用繳納，蛋黃區由交通部民航局、蛋白區則是桃園地政局與民眾辦理交屋。目前蛋白區已有5戶完成交屋，預計10月再交付60戶；蛋黃區10月份預計完成101戶。

住宅處說，民眾入住社區在管理委員會成立前，市府已安排物業管理單位進駐，確保建築物設備正常運作。住戶不論在交屋或入住後有管理或修繕疑慮，都可透過物管單位反映，市府將派員協助處理，也會協助住戶成立管理委員會辦理公設點交。

