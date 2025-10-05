影／苗栗白金、鑽石婚慶楷模表揚 家族晚輩穿客製紀念衫陪伴洋溢溫情

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
頭屋鄉白金婚楷模劉汝明、劉温秋英夫婦同為91歲，劉家晚輩特別客製化訂購數十件白金婚慶紀念T裇穿在身上，尤其搶眼，展現晚輩對兩老的敬仰和深情。記者胡蓬生／攝影
頭屋鄉白金婚楷模劉汝明、劉温秋英夫婦同為91歲，劉家晚輩特別客製化訂購數十件白金婚慶紀念T裇穿在身上，尤其搶眼，展現晚輩對兩老的敬仰和深情。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府10月4日上午在巨蛋體育館舉辦重陽敬老白金婚、鑽石婚楷模及模範老人、敬老楷模表揚，縣長鍾東錦和妻子陳美琦一起到場祝賀，鍾東錦並在餐會現場獻唱老歌「愛你一萬年」，帶領大家回味過往的美麗時光，也祝福牽手逾一甲子的長輩愛侶，場面溫馨。

今年模範老人、敬老楷模、鑽石婚及白金婚楷模表揚，其中白金婚楷模有11對、鑽石婚20對、模範老人20位及敬老楷模20位，會場展示一幅幅縣府為婚慶楷模拍攝的室內外現代婚照，展現銀髮夫妻歷久彌新的深情。

頭屋鄉白金婚楷模劉汝明、劉温秋英夫婦同為91歲，兩人攜手70年且熱心公益，深獲地方讚譽，劉家晚輩特別客製化訂購數十件白金婚慶紀念T裇穿在身上參加表揚典禮，尤其搶眼，展現家族晚輩對兩老的敬仰和深情。

縣長鍾東錦、陳美琦夫婦，立委陳超明、吳麗利夫婦，立委邱鎮軍及18鄉鎮市長、議員多人與會，向長輩獻上祝福，中午並席開多桌，一些家族三代、四代同堂，子孫輩多人陪伴而來，鍾東錦一再邀約各家族不管來多少人都務必要留下用餐，展現東道主的熱情，會場溫馨又熱鬧。

苗栗今年鑽石婚及白金婚楷模表揚，其中白金婚楷模有11對、鑽石婚20對，會場展示一幅幅縣府為婚慶楷模拍攝的室內外現代婚照，展現銀髮夫妻歷久彌新的深情。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府10月4日上午在巨蛋體育館舉辦重陽敬老白金婚、鑽石婚楷模及模範老人、敬老楷模表揚，在會場逐一頒獎並合影留念。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府10月4日上午在巨蛋體育館舉辦重陽敬老白金婚、鑽石婚楷模及模範老人、敬老楷模表揚，縣長鍾東錦、陳美琦夫婦到場獻上祝福和敬意。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府10月4日上午在巨蛋體育館舉辦重陽敬老白金婚、鑽石婚楷模及模範老人、敬老楷模表揚，鄉鎮市長多人到場獻上祝福。記者胡蓬生／攝影
