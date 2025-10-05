阿母一句話決定命運 屏東囝仔羅永昌成警界「30年老兵」

「你不考警察，我就離家出走。」阿母一句話改變羅永昌的人生方向。出身屏東農村，原本立志成為冷凍空調技師的他，因阿母的堅持而改變志向投身警界，從外勤到內勤，由支援重大刑案到承辦新聞聯繫，現任桃園市警局桃園分局秘書室巡佐羅永昌今年獲頒「任職30年警察服務獎章」。

「那時候做冷氣工學徒，一個月薪水有1萬7000元，比中油正式員工還多2000元！」羅永昌回憶升高三那年暑假的打工生涯，語氣裡仍對學生時代就能領到上班族的薪水相當自豪。

羅家當時經營小型加工廠，廠裡有近40名員工，製作著美國第一代環保袋，阿母不忍三兄弟步上後塵，要求孩子們個個得是「白領」，又因羅永昌小時候功課、脾氣均不佳，讓媽媽更加堅持地把他朝警察之路上推，這份期許也成了他一生的轉捩點。

1994年羅永昌如願考上台灣警察專科學校警員班第148期，完成1年訓練隨即進入保一總隊大湳營區展開基層警務歷練，服務足跡遍布桃園八德、馬祖南竿俗稱「靖廬」的大陸地區人民處理中心，也支援過1996年劉邦友血案、1997年白曉燕命案等重要大案件的搜捕行動。

羅永昌歷任過派出所警勤區警員，直到近年返回分局擔任內勤小祕書職務，更於2013年起開始擔任媒體窗口、負責新聞聯繫迄今，他在每個崗位都默默扮演著盡責的小螺絲釘，成為分局與媒體溝通的橋樑。

他擔任新聞承辦人迄今，對於與媒體的互動有著深刻體會，認為「誠實溝通和建立互信是維繫良好警媒關係的核心」，他坦言，相較於雙北地區警媒關係緊繃，這裡的朋友都很客氣。

羅永昌強調，警察與媒體儘管職責不同，但都是為了讓社會大眾更清楚地看見真相而努力。他相信，持續秉持不欺騙的原則，就能與媒體建立起相互理解與尊重的合作關係。