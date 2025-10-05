其人其事／聽媽媽的話從警30年 羅永昌見證台灣變遷

桃園警分局巡佐羅永昌原本立志成為冷凍空調技師，但因為母親說「你不考警察，我就離家出走」，改變他的人生方向，今年還獲頒「任職30年警察服務獎章」，而務實誠懇的個性與工作態度，不僅長官點頭稱讚，在地方也獲不少好評。

「那時候做冷氣工學徒，一個月薪水1萬7000元，比中油正式員工還多2000元！」羅永昌回憶升高三暑假打工生涯，語氣仍對學生時代就能領高薪相當自豪，但經營小型加工廠的媽媽知道這份工作辛苦，期待孩子有更好發展，加上羅永昌小時候功課、脾氣都不好，所以堅持把他推向警察之路。

羅永昌是警專148期學員，畢業後曾在保一、桃園、馬祖等地服務，也支援過1996年劉邦友血案、1997年白曉燕命案等重要行動，近年才回到桃園分局內勤，2013年接手新聞聯絡人工作，成為分局與媒體溝通的橋梁。

羅永昌強調，警察與媒體儘管職責不同，但都是為了讓社會大眾更清楚地看見真相而努力。他相信，持續秉持不欺騙的原則，就能與媒體建立起相互理解與尊重的合作關係。

30年的警職生涯，羅永昌見證台灣社會的變遷，也參與無數大小案件，從最初因著媽媽的一句話而踏入警界，到如今成為警分局與媒體溝通的橋梁，始終秉持著服務人民的初心，也是警務工作的實踐者。