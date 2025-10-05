聽新聞
山區建地有限 桃園放寬原民租屋補助

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園復興山區合法建地稀少，原民族群開枝散葉想留在原鄉不易，市府昨宣布放寬租屋補助條件，讓更多人受惠。記者陳俊智／攝影
桃園復興山區合法建地稀少，原民族群開枝散葉想留在原鄉不易，市府昨宣布放寬租屋補助條件，讓更多人受惠。記者陳俊智／攝影

桃園是全國原住民第二多的城市，主要人口集中在復興山區，但近年隨族群人口成長，山坡地開發條件越來越嚴謹，族人想留在原鄉越來越難，離鄉背井租屋又添一筆開銷，民代多次爭取政府關愛，市府昨宣布放寬原民租屋補助條件。

桃園復興區合法建地稀少，不少原民族群開枝散葉卻被迫離開家園，也有人因為山上工作機會少、每天進城工作通勤時間超過2小時而選擇離鄉背井；市府從2022年起提供原民租屋補貼，但條件嚴苛，不分黨派議員都曾接獲陳情，盼放寬申請資格。

原鄉民眾指出，租屋補助只要每月租金不超過4萬5千元，每月最多補助4千元，但地點必須距離老家30公里以上，若以復興區公所為中心向外延伸，鄰近的大溪、八德、龍潭等行政區都不適用。

原民議員蘇偉恩、張秀菊和陳瑛等人多次質詢反應現況，強調山區合法建地有限，不少族人是被迫離開家園，但租屋補助「30公里以上」條件限制過於嚴苛，不利族人返鄉照顧長者或留在原鄉的子女，希望放寬。

桃園市政府昨天宣布租屋補助距離條件從「30公里以上」放寬為「20公里以上」，預估受惠民眾將從20多戶增加到30多戶，即起至31日受理申請，明年1月開始補助，盼紓解族人在外租屋的房租壓力；但民眾若是承租社會住宅或享有其他住宅資源補助，不適用此辦法。

