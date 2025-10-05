順應民意 竹市調整中秋放鞭炮時段

新竹市南寮漁港去年跨年夜因民眾放鞭炮發生多起火警，市府承諾加強管制，但今年中秋連假3天，放寬可在南寮運動公園特定區域施放一般爆竹，而且時限從晚間10時延長至翌日凌晨1時，引起地方反彈。市府昨調整政策，改為僅開放昨天、今天2日，只能放到晚上10時，降低對周邊干擾。

新竹市府原規定，可施放爆竹時段為上午6時至晚間10時；7月公告，高人口密集社區等場域，全天禁止施放爆竹煙火。不過，竹市府考慮中秋節慶，放寬漁港周邊的南寮運動公園特定區域，在連假3日可施放煙火，並將時限從原本的晚間10時，放寬至翌日凌晨1時。

此舉引發反彈，附近居民指出，去年跨年夜因民眾亂放煙火，除了爆炸聲擾人清夢，還釀3起火警，若沒及時撲滅，恐延燒附近民宅。

新竹市議員劉康彥痛批，慶祝節日不應該犧牲南寮居民的安寧與安全，這樣的政策是拿居民的生活品質與安全開玩笑。

竹市府昨調整政策，因明天是連假最後一天，從原本開放改為禁止施放爆竹，今天可施放時段也限縮至晚間10時，避免干擾居民安寧。

新竹市消防局說，南寮運動公園可施放爆竹區域為東大路四段、榮濱路及西濱路一段，開放時間有消防隊駐守，確保安全與隨機應變。