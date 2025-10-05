聽新聞
0:00 / 0:00

順應民意 竹市調整中秋放鞭炮時段

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹市政府審慎考量後，決定取消延長爆竹施放時段。圖／取自劉康彥臉書
新竹市政府審慎考量後，決定取消延長爆竹施放時段。圖／取自劉康彥臉書

新竹市南寮漁港去年跨年夜因民眾放鞭炮發生多起火警，市府承諾加強管制，但今年中秋連假3天，放寬可在南寮運動公園特定區域施放一般爆竹，而且時限從晚間10時延長至翌日凌晨1時，引起地方反彈。市府昨調整政策，改為僅開放昨天、今天2日，只能放到晚上10時，降低對周邊干擾。

新竹市府原規定，可施放爆竹時段為上午6時至晚間10時；7月公告，高人口密集社區等場域，全天禁止施放爆竹煙火。不過，竹市府考慮中秋節慶，放寬漁港周邊的南寮運動公園特定區域，在連假3日可施放煙火，並將時限從原本的晚間10時，放寬至翌日凌晨1時。

此舉引發反彈，附近居民指出，去年跨年夜因民眾亂放煙火，除了爆炸聲擾人清夢，還釀3起火警，若沒及時撲滅，恐延燒附近民宅。

新竹市議員劉康彥痛批，慶祝節日不應該犧牲南寮居民的安寧與安全，這樣的政策是拿居民的生活品質與安全開玩笑。

竹市府昨調整政策，因明天是連假最後一天，從原本開放改為禁止施放爆竹，今天可施放時段也限縮至晚間10時，避免干擾居民安寧。

新竹市消防局說，南寮運動公園可施放爆竹區域為東大路四段、榮濱路及西濱路一段，開放時間有消防隊駐守，確保安全與隨機應變。

延伸閱讀

高雄車站「拚場」中秋音樂會 展現多元藝術

雨神下凡過中秋！雨區再擴大 6縣市大雨特報

舊台汽彰化車站變身親子樂園 明天有中秋市集還可摸彩

台東慢食節山林篇 中秋邀大家齊聚知本品味當代採集

相關新聞

影／苗栗白金、鑽石婚慶楷模表揚 家族晚輩穿客製紀念衫陪伴洋溢溫情

苗栗縣政府10月4日上午在巨蛋體育館舉辦重陽敬老白金婚、鑽石婚楷模及模範老人、敬老楷模表揚，縣長鍾東錦和妻子陳美琦一起到...

順應民意 竹市調整中秋放鞭炮時段

新竹市南寮漁港去年跨年夜因民眾放鞭炮發生多起火警，市府承諾加強管制，但今年中秋連假3天，放寬可在南寮運動公園特定區域施放...

山區建地有限 桃園放寬原民租屋補助

桃園是全國原住民第二多的城市，主要人口集中在復興山區，但近年隨族群人口成長，山坡地開發條件越來越嚴謹，族人想留在原鄉越來...

其人其事／聽媽媽的話從警30年 羅永昌見證台灣變遷

桃園警分局巡佐羅永昌原本立志成為冷凍空調技師，但因為母親說「你不考警察，我就離家出走」，改變他的人生方向，今年還獲頒「任...

廣角鏡／箏霸星際 新竹漁港開幕

新竹市國際風箏節昨在新竹漁港開幕，今年以「箏霸星際」為主題，來自法國、義大利、新加坡等國際團隊，與台灣優秀風箏隊伍同場競...

阿母一句話決定命運 屏東囝仔羅永昌成警界「30年老兵」

「你不考警察，我就離家出走。」阿母一句話改變羅永昌的人生方向。出身屏東農村，原本立志成為冷凍空調技師的他，因阿母的堅持而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。