15年拚生7仙女 88歲獅潭劉蘭嬌獲選苗栗模範老人

今年獲選苗栗縣模範老人代表的獅潭鄉劉蘭嬌女士高齡88歲，今天接受縣府表揚，她的7個女兒從各地返鄉分享媽媽的榮耀，劉蘭嬌已故的丈夫蕭天福曾任獅潭鄉長，蕭家雖然沒兒子，但有亮眼又孝順的「七仙女」，今天難得在公開場合齊聚一堂 ，留下溫馨的畫面。

七仙女大姊蕭珍纓目前擔任頭份市東庄里長、老二芳纓是苗栗縣婦女會理事長、老三萍纓是獅潭鄉婦女會理事長、老四婷纓住在桃園中壢，有副好歌喉，曾獲全國客語金曲排行榜冠軍。

蕭家老五菁芷是縣府秘書，也擔任全縣婦聯會總幹事，老六菁媚在苗栗市經營服飾店、老么琇雯在台北市的服飾界工作，七姊妹各有亮眼的職場表現，幾乎每周都會回獅潭老家陪伴老母親，一家人感情深厚。

劉蘭嬌會打太極拳、拉胡琴、唱客家戲，平日也在自家後方的空地種菜，原先只是想種點菜給7個女兒帶回家，但因菜園管理的相當好，各種蔬果品質佳，要菜的人愈來愈多，規模愈來愈大，現在已成了老人家的「快樂農場」。

劉蘭嬌從小喜歡客家戲劇，十多年前客家電視台大戲「十里桂花香」描述鼎泰豐的故事，劇中對「玉蘭有風香三里，桂花無風十里香」的傳統客家婦女美德著墨甚多，鼎泰豐由楊秉彞、賴盆妹夫婦創辦， 劉蘭嬌在劇中飾演賴盆妹的阿婆，過足了一趟戲癮，在鄉內還參加有「千歲團」之稱的客家歌謠班，不時登上舞台。

老二蕭芳纓說，父親在世時寫得一手好書法，七姊妹小時候都會寫，可惜多數是「小時了了」，只有老五蕭菁芷得到真傳，也能寫一手好字。

「七仙女」說，母親年輕時國內已有節育的觀念，但早年重男輕女的年代，母親總覺得要為丈夫生個兒子傳宗接代，才會在15年內拚出了7個女兒，可說每兩年就生一個女娃，大姊今年剛滿65歲，老么50歲；雖然家裡沒兒子，但父親都非常疼愛她們，並不在乎沒有兒子；老六在苗栗經營服飾店，夫婿也在苗栗工作，周一到周五都會回娘家與母親同住，周六日才會回到台中住家與子女相聚，老四每周回娘家，老公都到菜園幫忙翻土。

蕭芳纓說，她與縣長鍾東錦同年同月同日生，鍾縣長每次在餐會等公開場合碰面，都不忘提起，苗栗市長余文忠的母親也是獅潭人，今天在表揚典禮碰面，也開心地和7個「姊姊、妹妹」合影留念。