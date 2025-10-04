快訊

台積電嘉義廠工地再傳意外 砂石車失控撞翻圍籬1人受傷

哈瑪斯同意釋放最後一批人質 川普表歡迎…以總理卻對「這說詞」很意外

鏟子超人持續湧入光復鄉！中午出站已逾2萬人 台鐵估人潮有望再創新高

聽新聞
0:00 / 0:00

15年拚生7仙女 88歲獅潭劉蘭嬌獲選苗栗模範老人

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
今年獲選苗栗縣模範老人代表的獅潭鄉劉蘭嬌女士，今天接受縣府表揚。記者胡蓬生／攝影
今年獲選苗栗縣模範老人代表的獅潭鄉劉蘭嬌女士，今天接受縣府表揚。記者胡蓬生／攝影

今年獲選苗栗縣模範老人代表的獅潭鄉劉蘭嬌女士高齡88歲，今天接受縣府表揚，她的7個女兒從各地返鄉分享媽媽的榮耀，劉蘭嬌已故的丈夫蕭天福曾任獅潭鄉長，蕭家雖然沒兒子，但有亮眼又孝順的「七仙女」，今天難得在公開場合齊聚一堂 ，留下溫馨的畫面。

七仙女大姊蕭珍纓目前擔任頭份市東庄里長、老二芳纓是苗栗縣婦女會理事長、老三萍纓是獅潭鄉婦女會理事長、老四婷纓住在桃園中壢，有副好歌喉，曾獲全國客語金曲排行榜冠軍。

蕭家老五菁芷是縣府秘書，也擔任全縣婦聯會總幹事，老六菁媚在苗栗市經營服飾店、老么琇雯在台北市的服飾界工作，七姊妹各有亮眼的職場表現，幾乎每周都會回獅潭老家陪伴老母親，一家人感情深厚。

劉蘭嬌會打太極拳、拉胡琴、唱客家戲，平日也在自家後方的空地種菜，原先只是想種點菜給7個女兒帶回家，但因菜園管理的相當好，各種蔬果品質佳，要菜的人愈來愈多，規模愈來愈大，現在已成了老人家的「快樂農場」。

劉蘭嬌從小喜歡客家戲劇，十多年前客家電視台大戲「十里桂花香」描述鼎泰豐的故事，劇中對「玉蘭有風香三里，桂花無風十里香」的傳統客家婦女美德著墨甚多，鼎泰豐由楊秉彞、賴盆妹夫婦創辦， 劉蘭嬌在劇中飾演賴盆妹的阿婆，過足了一趟戲癮，在鄉內還參加有「千歲團」之稱的客家歌謠班，不時登上舞台。

老二蕭芳纓說，父親在世時寫得一手好書法，七姊妹小時候都會寫，可惜多數是「小時了了」，只有老五蕭菁芷得到真傳，也能寫一手好字。

「七仙女」說，母親年輕時國內已有節育的觀念，但早年重男輕女的年代，母親總覺得要為丈夫生個兒子傳宗接代，才會在15年內拚出了7個女兒，可說每兩年就生一個女娃，大姊今年剛滿65歲，老么50歲；雖然家裡沒兒子，但父親都非常疼愛她們，並不在乎沒有兒子；老六在苗栗經營服飾店，夫婿也在苗栗工作，周一到周五都會回娘家與母親同住，周六日才會回到台中住家與子女相聚，老四每周回娘家，老公都到菜園幫忙翻土。

蕭芳纓說，她與縣長鍾東錦同年同月同日生，鍾縣長每次在餐會等公開場合碰面，都不忘提起，苗栗市長余文忠的母親也是獅潭人，今天在表揚典禮碰面，也開心地和7個「姊姊、妹妹」合影留念。

蕭家「七仙女」與母親劉蘭嬌在表揚典禮合影，右起分別是老大珍纓、老二芳纓、老三萍纓、老四婷纓、老五菁芷、老六菁媚、老么琇雯。記者胡蓬生／攝影
蕭家「七仙女」與母親劉蘭嬌在表揚典禮合影，右起分別是老大珍纓、老二芳纓、老三萍纓、老四婷纓、老五菁芷、老六菁媚、老么琇雯。記者胡蓬生／攝影
苗栗市長余文忠和蕭家母女合影留念。記者胡蓬生／攝影
苗栗市長余文忠和蕭家母女合影留念。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣

延伸閱讀

凶嫌10年後再犯！苗栗隨機砍人案釀3傷 臨床心理師：藥癮者需長期治療

中壢警跨縣市聯手攻堅 苗栗山區逮通緝犯起獲930公克毒品

苗栗苑裡廢棄倉庫赫見人骨！警方比對懷疑為3年前失蹤的75歲翁

苗栗隨機殺人可望逃死 台中牙醫命案被害人兒子：司法就是保護加害人

相關新聞

15年拚生7仙女 88歲獅潭劉蘭嬌獲選苗栗模範老人

今年獲選苗栗縣模範老人代表的獅潭鄉劉蘭嬌女士高齡88歲，今天接受縣府表揚，她的7個女兒從各地返鄉分享媽媽的榮耀，劉蘭嬌已...

好壯觀！新竹國際風箏節登場 市府：漁港禁汽車進入、備有4接駁專區

2025新竹市國際風箏節今於南寮漁港盛大登場，今年以「箏霸星際」為主題，邀集法國、紐西蘭、義大利、新加坡等國際團隊，與台...

慈湖光雕水舞今登場 桃市府籲搭大眾運輸前往

桃園市「2025來慈湖・潮復刻」系列活動今天登場，即日起至11月16日，慈湖園區每天都有水舞光雕秀，假日還有市集與特別活...

竹縣開源績效新豐鄉奪冠軍...獲1152萬獎金 鄉長分享兩秘訣

新竹縣政府辦理各鄉（鎮、市）公所開源績效考核，考核年度為2024年，新豐鄉公所以優異表現勇奪第一，將可獲得縣府補助115...

竹縣焚化爐回饋 避免幽靈人口以戶數發放

新竹縣政府推動的高效能垃圾熱處理設施（焚化爐）將於10月底正式營運，為妥善規畫地方回饋機制，縣府前天送請縣議會臨時會審議...

台積電50志工攜手親愛愛樂 16.8噸回收物助建商店今開幕

親愛愛樂在竹東「音樂巷」舉辦「Lil 便利商店」開幕活動，這座便利商店以 16.8 噸回收物建構而成，包括台鐵廢棄枕木及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。