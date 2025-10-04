快訊

好壯觀！新竹國際風箏節登場 市府：漁港禁汽車進入、備有4接駁專區

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹風箏節今登場，以「箏霸星際」為主題，邀集法國、紐西蘭、義大利、新加坡等國際團隊，與台灣北中南優秀風箏好手共演。記者郭政芬／攝影
新竹風箏節今登場，以「箏霸星際」為主題，邀集法國、紐西蘭、義大利、新加坡等國際團隊，與台灣北中南優秀風箏好手共演。記者郭政芬／攝影

2025新竹市國際風箏節今於南寮漁港盛大登場，今年以「箏霸星際」為主題，邀集法國、紐西蘭、義大利、新加坡等國際團隊，與台灣北中南優秀風箏好手共演，近千隻風箏齊飛天際，場面壯觀。市府提醒，活動期間漁港禁止汽車進入，現場規畫約5千格機車停車位，並提供免費接駁專車。

代理市長邱臣遠與國家太空中心主任吳宗信等貴賓共同揭幕。邱臣遠表示，風箏節已成新竹重要觀光品牌，展現城市創意與國際連結，讓遊客於中秋佳節共享海天一色的美景。他並指出，漁產品直銷中心將於10月13日搬遷，新場館將以嶄新面貌持續帶動海港繁榮。

法國隊以15米「星際迷航企業號」星艦領軍「太空聯盟」，義大利隊則以25米「外星人」風箏率領「外星軍團」，在天際上演銀河對決；紐西蘭以「太空人」與「星際賽車」風箏登場，新加坡以魚尾獅群風箏增添文化風采。台灣隊推出18米「太空梭」、夜行「太空人」與「機器太空人」等大型風箏，與各國團隊共織壯闊星際風景。

產發處表示，除壯闊的天空展演外，市府亦在地面規畫多元展區與活動。現場設置直徑3米的「太空飛碟」及「夜光月球」風動地景藝術，並展出來自美國設計師的「小怪物」藝術風箏，營造奇幻氛圍。

此外，活動更安排豐富舞台表演與市集體驗，包括MOMO家族、太空馬戲秀、紅鼻子馬戲團、炫光忍者街舞秀等精采節目輪番登場，並結合風箏彩繪DIY與科普互動遊戲，寓教於樂，適合全家大小共享。最受民眾期待的「夜光風箏秀」將於今、明日連續2天登場。屆時，發光骷髏、幻彩外星生物、夜行太空人及會發光的小魚尾獅等主題風箏，將陸續升上夜空，宛如繁星點點。

產發處提醒，為維護活動順暢與安全，市府已規畫完善交通接駁措施。活動期間漁港全面禁止汽車進入，現場提供近5千個機車停車格，並設置免費接駁專車，串聯新竹火車站、樹林頭停車場、頭前溪左岸停車場及海山漁港停車場，方便民眾轉乘進場，兼顧安全與便利。

新竹風箏節今登場，近千隻風箏齊飛天際，場面壯觀。記者郭政芬／攝影
新竹風箏節今登場，近千隻風箏齊飛天際，場面壯觀。記者郭政芬／攝影
新竹風箏節今登場，代理市長邱臣遠與國家太空中心主任吳宗信等貴賓共同揭幕。記者郭政芬／攝影
新竹風箏節今登場，代理市長邱臣遠與國家太空中心主任吳宗信等貴賓共同揭幕。記者郭政芬／攝影

