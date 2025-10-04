桃園眷村文化節開幕 升旗、民歌演唱系列體驗時代記憶

桃園眷村文化節今天在中壢馬祖新村眷村文創園區開幕，副市長王明鉅表示，眷村文化節已邁入第25屆，即日起至10月12日「奔向眷村」為主題，串聯馬祖新村、龜山憲光二村、龜山眷村故事館、大溪太武新村、中壢忠貞新村等據點，規畫舞台劇等超過70場活動，邀請市民朋友及各地遊客一同走進眷村，體驗世代交流中的眷村故事與精神。

王明鉅指出，眷村不僅承載父執輩對國家與社會的貢獻，也留下珍貴的生活記憶與文化資產，桃園是全台眷村保存最完整的城市，今年文化節透過戲劇、音樂及互動體驗，讓長輩攜家帶眷重溫往日時光，同時讓年輕世代認識眷村文化的獨特價值。開幕活動中，王明鉅與舞者一同體驗搖擺舞，重現復古舞會氛圍，增添活動趣味。

文化局表示，眷村文化節除今日開幕的「眷戀起舞」及「童軍大進擊」，接續將推出舞台劇「一村喜事－中秋樂桃桃」與結合總鋪師佳餚的「眷味餐桌」、老歌音樂會「歌聲伴我村」，並於國慶日舉辦升旗典禮與戲劇「記憶的圍牆外，我等你」。壓軸節目將於10月12日登場，由木吉他合唱團、南方二重唱等重量級歌手帶來「光陰有歌」民歌演唱會，帶領市民重溫經典金曲，相關資訊可至桃園市政府文化局官網或桃園眷村文化節臉書粉絲專頁查詢。

今日包括市議員彭俊豪、市府文化局長邱正生、中壢區長李日強、全國眷村文化保存聯盟秘書長姚黛瑞都出席。