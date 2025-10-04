慈湖光雕水舞今登場 桃市府籲搭大眾運輸前往

桃園市「2025來慈湖・潮復刻」系列活動今天登場，即日起至11月16日，慈湖園區每天都有水舞光雕秀，假日還有市集與特別活動，市府預計將有大量人車湧入，除規畫替代道路疏導交通，也呼籲民眾多利用免費接駁車或其他大眾運輸工具前往。

桃園市觀光旅遊局指出，「2025來慈湖・潮復刻」走懷舊風，周末假日主題活動包括70年代懷舊熱舞、80年代民歌金曲、90年代來電五十和60年代露天電影院等，鑒於大溪假日觀光人潮眾多，為舒緩台七線假日交通負擔，建議從復興區下山而未規畫前往慈湖的遊客改走石門水庫方向接國道三號，往新竹方向遊客改由桃118線羅馬公路前往新竹縣關西鎮，往台北方向遊客改由台7乙線往新北市三峽區。

另外，中秋連假3天下午3時至晚上6時，大溪區介壽路、員林路、新興街口及武嶺橋實施圓環單向管制，封閉往三元一街方向車道及瑞安路迴轉道，神牛區則是早上8至晚上8時擺放交通錐實施圓環管制。

觀旅局表示，活動在慈湖遊客中心停車場、北橫遊客中心停車場設有免費接駁車，停車場也開放免費停車，民眾也可搭乘台灣好行或市區公車前往，回程建議搭乘5107、5106A、L701公車至桃園客運大溪總站，再轉乘市區公車前往其他地方，節省等待時間，玩得更盡興。更多交通及活動資訊可至活動官網查詢。