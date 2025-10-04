竹縣開源績效新豐鄉奪冠軍...獲1152萬獎金 鄉長分享兩秘訣

新竹縣政府辦理各鄉（鎮、市）公所開源績效考核，考核年度為2024年，新豐鄉公所以優異表現勇奪第一，將可獲得縣府補助1152萬8千元獎金，鄉長徐煒傑分享秘訣，除積極向中央爭取經費外，也透過辦理各式活動與企業合作，募集公益資源，讓公所自有財源能夠有效運用，進而投入更多建設，回饋鄉民。

新竹縣政府依據「新竹縣政府對各鄉鎮市公所計畫及預算考核要點」辦理今年度各鄉（鎮、市）公所開源績效考核，考核年度為2024年，項目包含行政業務、開源績效執行率及總效益3大面向。今年成績前6名依序為新豐鄉公所、芎林鄉公所、峨眉鄉公所、湖口鄉公所、關西鎮公所及寶山鄉公所。依「新竹縣縣統籌分配稅款分配辦法」規定，獲獎公所將於明年度縣統籌分配稅款內，共獲得總獎金4117萬1千元。

新豐鄉長徐煒傑表示，此次能在開源績效考核中脫穎而出，主要歸功於「開源」與「節流」的雙向努力。他說明，開源部分除積極向中央爭取經費外，也透過辦理各式活動與企業合作，募集公益資源，讓公所自有財源能夠更有效運用，進而投入更多建設，回饋鄉民。

在節流方面，徐煒傑舉例，因應台電調漲電費，鄉公所從2023年至今年推動節能措施，包括調整公共場域照明時段與強度，例如晚間9點關閉部分路燈、籃球場及公園設施減半用電等，以降低不必要的耗能。這些措施已成功減少約23%的電費支出，將原本每年超過120萬元的電費，降至約100萬元。同時，鄉公所配合政府節能政策，也獲得台電肯定與正式函文，證明新豐鄉在財政效能與能源管理上均展現成果。