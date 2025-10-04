黑衣男暴打高中生 同學在旁訕笑錄影 警逮嫌送辦

新竹市某高中傳霸凌事件，1名學生下課後被陌生黑衣男子帶走，事後更遭對方逼迫下跪、甩巴掌和球棒重擊臀部，過程不但有其他同學譏諷訕笑，還有人拍照錄影：影片昨天流出，新竹市教育處出要求學校檢討並落實安全機制，警方也根據影片找到犯嫌究辦。

警方調查網路流傳影片，遭帶走的學生先是跪在地上被黑衣男連甩兩巴掌，後來又被命令「趴好」，像是古代衙門「杖刑」，屁股挨球棒重擊3下。影片中，黑衣男雖未說明原委，但出言警告「在學校注意一點」，受害學生也只小聲回應「好」。

警方表示，已查出動手的黑衣男身分，其因弟弟涉其他刑案被關，懷疑被害學生為幕後主使，所以持球棒施暴，全案已依傷害、恐嚇等罪移送地檢署偵辦。

新竹市教育處說，校園安全絕不容忽視，已要求校方全面檢討並提出具體改善方案，落實校安機制，確保校園安全零死角。

校方則說，被害學生在事發隔天已向學校求助，雖然事件在校外發生，但老師除了通知家長，也有陪同驗傷與報案，後續將由輔導處安排專業老師進行心理支持。