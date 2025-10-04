竹縣焚化爐回饋 避免幽靈人口以戶數發放

新竹縣政府推動的高效能垃圾熱處理設施（焚化爐）將於10月底正式營運，為妥善規畫地方回饋機制，縣府前天送請縣議會臨時會審議「營運回饋金管理自治條例」，雖然議員針對發放基準認定方式有不同見解，但昨天討論後確定以「戶數」為依據，法案三讀通過。

自治條例草案載明，回饋範圍涵蓋焚化爐所在地及周邊3公里內的村里，包括竹北市尚義里、崇義里、大義里、新港里、白地里，以及新豐鄉上坑村、鳳坑村等；分配比例則為尚義里23%、崇義里15%、其餘里村合計37%、環保局25%，以戶數為主要發放依據。

議員鄭美琴認為，僅依戶數計算對實際人口數多的家庭不公平，地方上有長期居住的一家10口，恐犧牲多數居民權益。環保局長蕭宏杰回應，7村里長已就「戶數或人口數」多次討論，最終考量實務操作與避免「幽靈人口」寄戶籍問題，具有查核難度，決定以戶數為準。

回饋金標準，草案明定縣內一般或事業廢棄物每公噸需繳100元回饋金，外縣市則為600元。議員徐瑜新提醒，依合約規範，協助中央統一調度或跨區合作處理，若處理費不含回饋金，則焚化爐公司可免繳，由環保局與主管機關協調。如遇花蓮事件，地方產生大量災害廢棄物，環保局協助處理，按自治條例得繳交回饋金。

蕭宏杰澄清，廢棄物處理費用已包含回饋金，原則上不會造成分配爭議；若遇重大災害，處理端若不含回饋金的部分將由縣府繳納，並依撥付原則辦理。焚化爐營運回饋金管理自治條例草案原先部分保留條文，昨在取得共識後，三讀照案通過。