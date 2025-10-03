快訊

台積電50志工攜手親愛愛樂 16.8噸回收物助建商店今開幕

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
這次運用16.8噸回收物建構永續空間，包括台鐵廢棄枕木及超過800個紅酒木箱，組合成貨櫃空間。記者郭政芬／攝影
這次運用16.8噸回收物建構永續空間，包括台鐵廢棄枕木及超過800個紅酒木箱，組合成貨櫃空間。記者郭政芬／攝影

親愛愛樂在竹東「音樂巷」舉辦「Lil 便利商店」開幕活動，這座便利商店以 16.8 噸回收物建構而成，包括台鐵廢棄枕木及超過8百個紅酒木箱，由台積電三廠50多位志工協助裝修工程，裝置成獨特的空間，親愛愛樂表示，這不僅是一家商店，更是孩子們的實習場域，讓學習不只停留在課本，而能真實連結社會。

Lil 便利商店今天開幕，台積電三廠廠長林生元代表捐贈三廠募集近百萬元，更擔任1日店長，招呼大家走進商店購物。林生元表示，台積電義工團隊近日號召逾千名同仁共襄盛舉，透過愛心義賣與募款活動，持啟愛樂樂團未來的發展，這次有50多位台積電義工親自到場協助環境整理與設施設計，展現企業與社會攜手共好的力量。

親愛愛樂表示，這間商店的規模不大，店名「Lil」取自little的縮寫，就像小時候，母親在黃昏巷口輕聲喊著「小不點」、「小熊」，那份溫柔與安心，正是這家小店想傳達的生活溫度。

這次運用16.8噸回收物建構永續空間，包括台鐵廢棄枕木及超過800個紅酒木箱，組合成貨櫃空間；木箱化身層層疊疊的貨架，盛放著貼近日常的小物，園藝造景打造出小小的林間景色。商店配合搭火車的旅客，從清晨5點開門營業到深夜11點半。

竹東鎮長郭遠彰指出，台鐵竹東舊宿舍區經過活化再利用，逐步轉型為音樂與文創新據點，目前由「親愛愛樂」接手經營，進一步活絡場域，延續文化能量。這次迎來Lil 便利商店的開幕，讓園區的功能更加多元，親愛愛樂的進駐，與竹東鎮推動的「音樂造鎮」理念不謀而合，未來將讓竹東成為兼具文化底蘊與藝術能量的特色城鎮。

親愛愛樂是一個自2008年起，以提琴為主的音樂品格教育陪伴原住民孩子成長的團體。2024年10月正式進駐竹東火車站旁的文創園區，打造「音樂巷」。親愛愛樂表示，雖然改造工程浩大且經費有限，但在眾多支持者與企業的協助下各個生活與營運空間逐步完成。園區裡的餐廳、便利商店、藝廊等實習空間，都是孩子們與社會接軌、學習自立的重要場域。

這座便利商店以 16.8 噸回收物建構而成，包括台鐵廢棄枕木及超過8百個紅酒木箱，由台積電三廠50多位志工協助裝修工程。記者郭政芬／攝影
這座便利商店以 16.8 噸回收物建構而成，包括台鐵廢棄枕木及超過8百個紅酒木箱，由台積電三廠50多位志工協助裝修工程。記者郭政芬／攝影
親愛愛樂今天在竹東「音樂巷」舉辦「Lil 便利商店」開幕活動，台積電員工到場參與。記者郭政芬／攝影
親愛愛樂今天在竹東「音樂巷」舉辦「Lil 便利商店」開幕活動，台積電員工到場參與。記者郭政芬／攝影
台積電義工團隊近日號召逾千名同仁共襄盛舉，透過愛心義賣與募款活動,成功募集超過90萬元資金。記者郭政芬／攝影
台積電義工團隊近日號召逾千名同仁共襄盛舉，透過愛心義賣與募款活動，成功募集超過90萬元資金。記者郭政芬／攝影
台積電三廠廠長林生元（中）代表捐贈三廠募集近百萬元，更擔任1日店長。記者郭政芬／攝影
台積電三廠廠長林生元（中）代表捐贈三廠募集近百萬元，更擔任1日店長。記者郭政芬／攝影

