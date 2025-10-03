新竹南寮運動公園中秋延長放鞭炮惹議 市府急喊卡

新竹市南寮漁港跨年夜曾因燃放鞭炮接連引發火警，市府當時強調將加強管制；不過今年中秋節，市府卻公告10月4日至6日三天連假，開放、延長民眾在南寮運動公園施放爆竹煙火，引發市議員劉康彥強烈反對，市府經審慎考量後，決定取消延長施放時段。

回顧今年元旦跨年夜，民眾在南寮漁港周邊自發施放煙火，造成3起雜草火警，其中一處燃燒面積達百餘平方公尺，消防局雖即時撲滅，仍引發社會憂慮。事後市府表示將嚴格管制，並公告南寮漁港周邊禁放煙火。

不過市府近日公告，中秋連假3天開放、延長南寮運動公園燃放一般爆竹煙火，延長時間為晚間10時至隔天凌晨1時。劉康彥痛批，慶祝中秋的方式很多，卻不該犧牲南寮居民的安寧與安全，尤其對聲音敏感的嬰兒與寵物衝擊甚鉅，「這樣的政策簡直是拿居民的生活品質開玩笑。」

劉康彥指出，炮竹煙火雖可事後清理，但更關鍵的是安全風險。運動公園內有樹木、草皮、兒童遊戲器材及籃球場，周邊也緊鄰住宅區，一旦火星引燃或誤傷，財損與人員意外責任豈能簡單以「由施放人員負責」帶過？市府若執意開放，最終疲於奔命的將是基層南寮派出所與消防分隊，「電話一定接不完。」

新竹市消防局表示，原公告於今年中秋連假（10月4日至6日）期間，開放民眾在南寮運動公園市府規畫之施放區域內施放一般爆竹煙火，並延長施放時間至每日22時至翌日1時。

然而，公告後陸續接獲市議員、里長及居民反映，指出爆竹煙火聲響恐影響周邊生活作息。市府經審慎考量後，決定取消延長施放時段，並依據新竹市爆竹煙火施放管制自治條例第6條規定，維持每日22時後及翌日6時前禁止施放爆竹煙火之規範。

消防局強調，為確保公共安全，將於中秋連假期間派遣消防人員與車輛在現場安全駐守，並畫設專屬施放區域，禁止民眾於區域外施放爆竹煙火，呼籲市民共同遵守規定，營造安全、和諧的節慶氛圍。