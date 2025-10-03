珍古德離世享壽91歲 今年6月曾訪台「這所小學」交流
知名保育專家珍古德10月1日辭世，享壽91歲。珍古德今年6月曾訪台，當時就曾與葳格小學參與「根與芽計畫」的學生跨世代交流，領隊的葳格小學科學老師Mike Honda對珍古德離世相當不捨，他說，將繼續傳承珍古德的精神。
珍古德自1996年起訪台至今，創立台灣珍古德協會，並透過「根與芽計畫」，近30年來用行動見證台灣在保育與環境教育領域的發展。在葳格小學任教的科學老師Mike Honda老師作為珍古德的學生，自2000年起在學校推動「根與芽計畫」，致力培養孩子關懷人類、動物與環境。
兩人多年來不僅面對面交流，還會透過手寫信件保持聯繫。對於珍古德的辭世，Mike Honda老師坦言，他從未想過珍古德博士會離開，但他深信博士一定不希望大家沉浸在悲傷，而是希望有更多人能傳承她所在做的事。
Mike Honda老師說，珍古德曾說過「照顧一棵幼苗，需要耐心、慈悲，以及在逆境中的滿滿愛心，只有這樣我們才可能在這個世界上看見改變。」這句話讓他保持教學熱情，也支持著他創造正向的改變。
今年6月，珍古德最後一次訪台，Mike Honda老師帶著在葳格小學參與「根與芽計畫」的學生與珍古德見面，發表「台灣原生種蓋斑鬥魚」的生態需求與保育挑戰，這段跨世代的交流，延續珍古德的精神，如同種子播撒，悄然在世界各地生根發芽。
