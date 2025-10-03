獨／竹縣公廁抽獎爆幸運「余家軍」？1人多帳號抽中8個獎 環保局急撤

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
有竹縣民眾不滿，這21位中獎者中就有8個人都是姓余，且這8人的郵件帳號前面4個數字「1207」都相同，懷疑就是同一人。記者郭政芬／翻攝
有竹縣民眾不滿，這21位中獎者中就有8個人都是姓余，且這8人的郵件帳號前面4個數字「1207」都相同，懷疑就是同一人。記者郭政芬／翻攝

新竹縣政府環保局舉辦公廁評比投票活動，沒想到開獎後赫然出現「余家軍」，有近4成得獎者都是同一人，重複中獎遭民眾質疑環保局作弊。環保局今天回應，經再次查驗後，確認有參與者以1人多帳號方式參加，依活動規則屬於違規，已取消該帳號的得獎資格，並針對空出的名額重新進行抽獎。

新竹縣政府環保局舉辦「竹縣績優公廁，票你所屬」網路抽獎活動，投票活動於今年8月31日己截止，參與投票民眾以電子信箱為識別，預計抽出21位中獎者，活動期間評比次數多可增加獲獎機會。這次抽獎內容豐富，有5千、3千、1千、5百和2百的超商禮券，吸引許多民眾參與。

「怎麼都是同一人拿到？」有竹縣民眾不滿，這21名中獎者中就有8個人都是姓余，且這8人的郵件帳號前面4個數字「1207」都相同，懷疑就是同一人，質疑環保局作弊。

對此，新竹縣環保局今天澄清，抽獎出來後感謝民眾的提醒，經過再次查驗之後，確認有參與者以一人多帳號方式參加，依活動規則屬於違規，活動規則有載明「活動期間評比次數多可增加獲獎機會，但同一民眾不得重複獲獎。」

新竹縣環保局指出，本單位已取消該帳號的得獎資格，並針對空出的名額重新進行抽獎，今天下午已經重新公告得獎名單，也會確保民眾的權益。

