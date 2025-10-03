桃園推動光害管制 拉拉山申請國際暗空認證

桃園市政府今天宣布啟動全台首創的跨局處光害管制計畫，不僅要為市民找回滿天星空，更將推動「拉拉山暗空勝地」申請國際暗空協會（IDA）認證，希望讓桃園成為的觀星新地標。

桃園市政府環境保護局表示，光污染與空氣、噪音污染並列為環境3大問題，過度或不當的夜間照明不僅影響人體健康，也會干擾生態。

環保局表示，市府已研擬「光害管制要點」初稿，建立治理架構，將由環保局統籌政策，並由工務局管制建築外牆光源、交通局改善公共照明、觀旅局推動暗空認證，形成綿密的合作網絡。

環保局表示，未來管制要點完成法制程序後，將針對影響範圍廣泛的LED廣告、投光燈、霓虹燈等光源加強管制，必要時要求改善或停用，同時也將辦理多場專題講習，邀集各局處及專業人士進行實務交流。

環保局也說，將與觀旅局與風景管理處合作，為拉拉山申請國際暗空協會（IDA）認證；拉拉山一帶具霧林生態優勢，未來將逐步改善照明、控制色溫與亮度，並推動社區公約與教育。

環保局說，若認證成功，不僅能讓拉拉山成為國際級觀星熱點，更能有效提升桃園在永續治理方面的國際能見度，並帶動以生態體驗為主的低碳旅遊新模式，為地方經濟注入活水。

環保局也說，將向民間推廣「溫柔照明五原則」，鼓勵市民在日常生活中注重燈具實用性、確定照明目標、低亮度避免眩光、智慧控制及使用暖色溫燈具，從自身做起，逐步營造「看得見星空」的環境。