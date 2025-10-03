快訊

西門町少女遭「踹頭撞牆」見血倒地影片曝 5霸凌國中生急關帳號

不幸中的大幸！苗栗隨機殺人案3傷者生命徵象穩定 林男今已拔管

桃園推動光害管制 拉拉山申請國際暗空認證

中央社／ 桃園3日電
桃園市府曾與林保處合作夜訪觀星之旅，網路報名秒殺。圖／市府觀旅局提供
桃園市府曾與林保處合作夜訪觀星之旅，網路報名秒殺。圖／市府觀旅局提供

桃園市政府今天宣布啟動全台首創的跨局處光害管制計畫，不僅要為市民找回滿天星空，更將推動「拉拉山暗空勝地」申請國際暗空協會（IDA）認證，希望讓桃園成為的觀星新地標。

桃園市政府環境保護局表示，光污染與空氣、噪音污染並列為環境3大問題，過度或不當的夜間照明不僅影響人體健康，也會干擾生態。

環保局表示，市府已研擬「光害管制要點」初稿，建立治理架構，將由環保局統籌政策，並由工務局管制建築外牆光源、交通局改善公共照明、觀旅局推動暗空認證，形成綿密的合作網絡。

環保局表示，未來管制要點完成法制程序後，將針對影響範圍廣泛的LED廣告、投光燈、霓虹燈等光源加強管制，必要時要求改善或停用，同時也將辦理多場專題講習，邀集各局處及專業人士進行實務交流。

環保局也說，將與觀旅局與風景管理處合作，為拉拉山申請國際暗空協會（IDA）認證；拉拉山一帶具霧林生態優勢，未來將逐步改善照明、控制色溫與亮度，並推動社區公約與教育。

環保局說，若認證成功，不僅能讓拉拉山成為國際級觀星熱點，更能有效提升桃園在永續治理方面的國際能見度，並帶動以生態體驗為主的低碳旅遊新模式，為地方經濟注入活水。

環保局也說，將向民間推廣「溫柔照明五原則」，鼓勵市民在日常生活中注重燈具實用性、確定照明目標、低亮度避免眩光、智慧控制及使用暖色溫燈具，從自身做起，逐步營造「看得見星空」的環境。

環保局 桃園 拉拉山

延伸閱讀

桃園龍潭31歲未婚警員住處猝死 上班未到…同事找到人已無生命

環團茶農批「一手推茶博、一手蓋焚化爐」 南投縣府：解決去化困境

《有市集－原創角色大富翁》桃園首次登場 15位台日人氣IP創作者齊聚

桃園本土登革熱再+2 衛生局：曾與首例出入同一宮廟

相關新聞

獨／竹縣公廁抽獎爆幸運「余家軍」？1人多帳號抽中8個獎 環保局急撤

新竹縣政府環保局舉辦公廁評比投票活動，沒想到開獎後赫然出現「余家軍」，有近4成得獎者都是同一人，重複中獎遭民眾質疑環保局...

桃園推動光害管制 拉拉山申請國際暗空認證

桃園市政府今天宣布啟動全台首創的跨局處光害管制計畫，不僅要為市民找回滿天星空，更將推動「拉拉山暗空勝地」申請國際暗空協會...

中壢仁海宮200年醮壇動土 董事長：宗教文化藝術之美

桃園市信仰重地中壢仁海宮今天上午舉辦建宮200周年，醮區（主醮壇）「祈安福醮預告上蒼暨醮壇動土」典禮，市長張善政、議長邱...

幫大潭電廠「總體檢」 桃市府組團揪出新建燃氣機組儀表精準失靈

高雄興達電廠上個月爆炸起火，掀能源設施安全管理問題。桃園市政府昨與專家學者檢查大潭電廠新建燃氣機組，今針對火警發報系統未...

「打噪超人」夜襲風禾公園 桃警3小時逮9輛噪音車

為維護交通秩序與用路人安全，桃園警分局昨晚8時至11時化身「打噪超人」，在桃園區風禾公園聯手市府環保局與監理站等單位，展...

注意！2026司馬庫斯櫻花季10月6日受理訂房 部落：電話預約為主

位在新竹的司馬庫斯是北台灣賞櫻的熱門景點，每年櫻花季節在2月和3月，司馬庫斯的粉嫩櫻花盛開綻放，備受注目，2026年司馬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。