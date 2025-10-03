快訊

連假前再創新高！台股寫歷史新高點位收26,761點 台積電收1,400元

普發現金最晚11月底發放？ 卓榮泰點頭：能快就快

新竹光復高中爆霸凌！學生校外遭「球棒重擊」 竹市府震怒說重話了

聽新聞
0:00 / 0:00

中壢仁海宮200年醮壇動土 董事長：宗教文化藝術之美

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
仁海宮董事長王介禧（左起）、議長邱奕勝、市長張善政參加中壢仁海宮建醮動土典禮。記者鄭國樑／攝影
仁海宮董事長王介禧（左起）、議長邱奕勝、市長張善政參加中壢仁海宮建醮動土典禮。記者鄭國樑／攝影

桃園市信仰重地中壢仁海宮今天上午舉辦建宮200周年，醮區（主醮壇）「祈安福醮預告上蒼暨醮壇動土」典禮，市長張善政、議長邱奕勝、總統府副秘書長何志偉都到場，董事長王介禧感謝各界參與，醮壇工程約一個月後完成，展現宗教、文化、藝術之美。

市長張善政致詞時表示，大家看到桃園市府會一家，一起為桃園的發展齊心努力，特別恭喜仁海宮200周年，走過200周年非常不容易，已經不只中壢，而是桃園的信仰中心，而且每次台灣遇上災難，仁海宮董事長王介禧都率先發起捐款救助，這背後有媽祖的慈善，讓仁海宮能行有餘力支持社會公益，都相當不簡單。

張善政說，仁海宮對文化活動也很投入，今年和故宮有很多合作，也謝謝泰豐輪胎在完成廠區土地變更後，市地重劃開發前，把靠近台1線大面積的土地借仁海宮辦盛大建醮活動，各界共襄盛舉。

王介禧表示，中壢仁海宮1826年創立，也就是清道光6年到現在有200年歷史，今天是醮壇動土興工大典，要謝謝各界支持，尤其是市長、議長長期支持，與泰豐輪胎這次出借3萬坪重劃土地協助仁海宮建壇。醮壇工程約一個月後完成，會展現宗教、文化、藝術之美，另外會有許多活動包括大型掌中戲、客家大戲、青年樂團、名歌星演唱，還邀請日本國寶級文化阿波舞（日語： 阿波踊り ）、泰國藝術團體文化交流，慶典儀式節目於12月13至17日陸續登場，祈求天上聖母保佑風調雨順、國泰民安，地方無災、平安健康快樂，也邀請大家參加和見證中壢仁海宮歷史的一刻。

中壢仁海宮說明，仁海宮建宮200周年，於泰豐輪胎醮區（主醮壇）舉辦「祈安福醮預告上蒼暨醮壇動土典禮」，由道長誦經啟奏上蒼，破穢安鎮，祈願合境平安。活動主題曲「慈悲ㄟ守護」，由超級紅人榜歌手魏小羽，與新街國小合唱團共同演出。議長邱奕勝、立委涂權吉、呂玉玲和多位議員、里長都到場，泰豐集團、天成醫療體系、世紀鋼構集團等多位企業總裁、董事長都到場祝賀。

中壢仁海宮200周年建醮壇動土典禮，各界熱情參與。記者鄭國樑／攝影
中壢仁海宮200周年建醮壇動土典禮，各界熱情參與。記者鄭國樑／攝影

中壢 桃園 泰豐輪胎 張善政

延伸閱讀

幫大潭電廠「總體檢」 桃市府組團揪出新建燃氣機組儀表精準失靈

同屬機場城市！美加州安大略市訪桃園 與張善政交流

桃園寵物嘉年華 張善政與市民帶毛孩搭機捷友善專車

桃園寵物嘉年華 張善政：持續打造毛孩幸福家園

相關新聞

幫大潭電廠「總體檢」 桃市府組團揪出新建燃氣機組儀表精準失靈

高雄興達電廠上個月爆炸起火，掀能源設施安全管理問題。桃園市政府昨與專家學者檢查大潭電廠新建燃氣機組，今針對火警發報系統未...

桃園推動光害管制 拉拉山申請國際暗空認證

桃園市政府今天宣布啟動全台首創的跨局處光害管制計畫，不僅要為市民找回滿天星空，更將推動「拉拉山暗空勝地」申請國際暗空協會...

中壢仁海宮200年醮壇動土 董事長：宗教文化藝術之美

桃園市信仰重地中壢仁海宮今天上午舉辦建宮200周年，醮區（主醮壇）「祈安福醮預告上蒼暨醮壇動土」典禮，市長張善政、議長邱...

「打噪超人」夜襲風禾公園 桃警3小時逮9輛噪音車

為維護交通秩序與用路人安全，桃園警分局昨晚8時至11時化身「打噪超人」，在桃園區風禾公園聯手市府環保局與監理站等單位，展...

注意！2026司馬庫斯櫻花季10月6日受理訂房 部落：電話預約為主

位在新竹的司馬庫斯是北台灣賞櫻的熱門景點，每年櫻花季節在2月和3月，司馬庫斯的粉嫩櫻花盛開綻放，備受注目，2026年司馬...

竹北「東之小徑十六道白」奪建築園冶獎與國家卓越建設獎

新竹縣竹北市公所打造的「東之小徑十六道白」傳捷報，榮獲2025年建築界指標大獎「建築園冶獎」公共建築類，同時抱回「國家卓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。