中壢仁海宮200年醮壇動土 董事長：宗教文化藝術之美

桃園市信仰重地中壢仁海宮今天上午舉辦建宮200周年，醮區（主醮壇）「祈安福醮預告上蒼暨醮壇動土」典禮，市長張善政、議長邱奕勝、總統府副秘書長何志偉都到場，董事長王介禧感謝各界參與，醮壇工程約一個月後完成，展現宗教、文化、藝術之美。

市長張善政致詞時表示，大家看到桃園市府會一家，一起為桃園的發展齊心努力，特別恭喜仁海宮200周年，走過200周年非常不容易，已經不只中壢，而是桃園的信仰中心，而且每次台灣遇上災難，仁海宮董事長王介禧都率先發起捐款救助，這背後有媽祖的慈善，讓仁海宮能行有餘力支持社會公益，都相當不簡單。

張善政說，仁海宮對文化活動也很投入，今年和故宮有很多合作，也謝謝泰豐輪胎在完成廠區土地變更後，市地重劃開發前，把靠近台1線大面積的土地借仁海宮辦盛大建醮活動，各界共襄盛舉。

王介禧表示，中壢仁海宮1826年創立，也就是清道光6年到現在有200年歷史，今天是醮壇動土興工大典，要謝謝各界支持，尤其是市長、議長長期支持，與泰豐輪胎這次出借3萬坪重劃土地協助仁海宮建壇。醮壇工程約一個月後完成，會展現宗教、文化、藝術之美，另外會有許多活動包括大型掌中戲、客家大戲、青年樂團、名歌星演唱，還邀請日本國寶級文化阿波舞（日語： 阿波踊り ）、泰國藝術團體文化交流，慶典儀式節目於12月13至17日陸續登場，祈求天上聖母保佑風調雨順、國泰民安，地方無災、平安健康快樂，也邀請大家參加和見證中壢仁海宮歷史的一刻。