聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府昨與專家學者到大潭電廠「總體檢」，發現新建的7號到9號燃氣機組有火警發報系統未連線、儀表精準度不足等情，會後提出4大方向建議改善。圖／桃園市政府提供
桃園市政府昨與專家學者到大潭電廠「總體檢」，發現新建的7號到9號燃氣機組有火警發報系統未連線、儀表精準度不足等情，會後提出4大方向建議改善。圖／桃園市政府提供

高雄興達電廠上個月爆炸起火，掀能源設施安全管理問題。桃園市政府昨與專家學者檢查大潭電廠新建燃氣機組，今針對火警發報系統未連線、儀表精準度不足等情提4項建議，盼台電加強。張善政表示，期盼建言不只停留在桃園，也能協助中央建立全國適用的監管模式。

桃園市長張善政今在臉書表示，興達電廠爆炸事件提醒社會大眾一件事，能源設施安全需要更周延、更縝密的管理與預防。市府昨邀專家學者針對大潭電廠新建7號到9號燃氣機組進行總體檢，檢視項目涵蓋建物公安、勞動安全、環境檢測、電力與公氣設施4大項，期盼提供台電明確改善方向，進一步提升電力供應、環境永續與公共安全。

市府團隊與專家昨天檢視建築逃生通道未發現缺失，但在檢視機組儀表時，發現二氧化氮儀表精準度失靈，數值甚至不在容許的誤差值內。此外，部分設備尚未交接完成，電廠中央消防圖控無法整合火警通報，部分可燃性高壓氣體管線未標示種類與流向。

張善政指出，市府已建議台電加速相關設備建置，儀表精準度須定期校正，災害應變也應朝「有想定、半預警、無腳本、不壓縮時序」實戰化演練，並與市府建立聯繫平台，若有事故，第一時間通報區公所與里長，協助社區即時應變。

台電方面昨由總經理王耀庭率相關主管參與，會後也提出4項自主精進作為，除盤點全廠天然氣偵漏器，也將進行天然氣管線全線檢漏及改善、強化法蘭螺栓巡鎖機制、增訂CHE洩漏火災應變SOP與實地演練。

張善政表示，期盼建言不只停留在桃園，也能協助中央經濟部建立或精進一套「長期、制度化的監管模式」，讓全國電廠都能在嚴謹規範下運作。唯有把安全當作基礎工程，才能讓能源發展更穩健，也讓產業、家庭、社會放心依靠。

興達電廠 台電 張善政

相關新聞

中壢仁海宮200年醮壇動土 董事長：宗教文化藝術之美

桃園市信仰重地中壢仁海宮今天上午舉辦建宮200周年，醮區（主醮壇）「祈安福醮預告上蒼暨醮壇動土」典禮，市長張善政、議長邱...

幫大潭電廠「總體檢」 桃市府組團揪出新建燃氣機組儀表精準失靈

高雄興達電廠上個月爆炸起火，掀能源設施安全管理問題。桃園市政府昨與專家學者檢查大潭電廠新建燃氣機組，今針對火警發報系統未...

「打噪超人」夜襲風禾公園 桃警3小時逮9輛噪音車

為維護交通秩序與用路人安全，桃園警分局昨晚8時至11時化身「打噪超人」，在桃園區風禾公園聯手市府環保局與監理站等單位，展...

注意！2026司馬庫斯櫻花季10月6日受理訂房 部落：電話預約為主

位在新竹的司馬庫斯是北台灣賞櫻的熱門景點，每年櫻花季節在2月和3月，司馬庫斯的粉嫩櫻花盛開綻放，備受注目，2026年司馬...

竹北「東之小徑十六道白」奪建築園冶獎與國家卓越建設獎

新竹縣竹北市公所打造的「東之小徑十六道白」傳捷報，榮獲2025年建築界指標大獎「建築園冶獎」公共建築類，同時抱回「國家卓...

竹縣焚化爐回饋金怎麼算？議會爭論「戶數、人口數」條文暫留

新竹縣政府推動的高效能垃圾熱處理設施（焚化爐）預計今年正式營運，為妥善規畫地方回饋機制，縣府將「營運回饋金管理自治條例」...

