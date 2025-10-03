幫大潭電廠「總體檢」 桃市府組團揪出新建燃氣機組儀表精準失靈

高雄興達電廠上個月爆炸起火，掀能源設施安全管理問題。桃園市政府昨與專家學者檢查大潭電廠新建燃氣機組，今針對火警發報系統未連線、儀表精準度不足等情提4項建議，盼台電加強。張善政表示，期盼建言不只停留在桃園，也能協助中央建立全國適用的監管模式。

桃園市長張善政今在臉書表示，興達電廠爆炸事件提醒社會大眾一件事，能源設施安全需要更周延、更縝密的管理與預防。市府昨邀專家學者針對大潭電廠新建7號到9號燃氣機組進行總體檢，檢視項目涵蓋建物公安、勞動安全、環境檢測、電力與公氣設施4大項，期盼提供台電明確改善方向，進一步提升電力供應、環境永續與公共安全。

市府團隊與專家昨天檢視建築逃生通道未發現缺失，但在檢視機組儀表時，發現二氧化氮儀表精準度失靈，數值甚至不在容許的誤差值內。此外，部分設備尚未交接完成，電廠中央消防圖控無法整合火警通報，部分可燃性高壓氣體管線未標示種類與流向。

張善政指出，市府已建議台電加速相關設備建置，儀表精準度須定期校正，災害應變也應朝「有想定、半預警、無腳本、不壓縮時序」實戰化演練，並與市府建立聯繫平台，若有事故，第一時間通報區公所與里長，協助社區即時應變。

台電方面昨由總經理王耀庭率相關主管參與，會後也提出4項自主精進作為，除盤點全廠天然氣偵漏器，也將進行天然氣管線全線檢漏及改善、強化法蘭螺栓巡鎖機制、增訂CHE洩漏火災應變SOP與實地演練。

張善政表示，期盼建言不只停留在桃園，也能協助中央經濟部建立或精進一套「長期、制度化的監管模式」，讓全國電廠都能在嚴謹規範下運作。唯有把安全當作基礎工程，才能讓能源發展更穩健，也讓產業、家庭、社會放心依靠。