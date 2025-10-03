「打噪超人」夜襲風禾公園 桃警3小時逮9輛噪音車
為維護交通秩序與用路人安全，桃園警分局昨晚8時至11時化身「打噪超人」，在桃園區風禾公園聯手市府環保局與監理站等單位，展開「改裝（噪音）車聯合稽查勤務」，針對民眾深惡痛絕的噪音車突襲式查緝，逮到9輛汽機車開罰。
桃園分局說，昨晚的勤務總共攔查14輛汽機車，其中7輛機車與2輛汽車噪音超標，遭環保局現場製單舉發，另有1件違反道路交通管理處罰條例第16條第1項第1款「未經核准變更原有規格設備」之違規行為遭警方告發。桃園分局自今年以來，已累計告發改裝車違規約250件，打噪行動持續升溫。
勤務期間，中成里里長姜明月到場送上點心，慰勞夜間執勤員警，展現對維護市容與環境安寧工作的高度支持，與市府團隊攜手守護居民生活品質。
環保局噪音管制科科長吳小萬指出，自「靜桃計畫」推動以來，噪音陳情案件減少34.8％，城市環境音量平均降低6分貝，顯示專案執行成效卓著，有效改善噪音車長期擾民問題，也凸顯市府各局處橫向聯繫與分工合作的成果。
桃園分局強調，警方將持續規劃不定時、不定點的稽查勤務，嚴正執法、絕不寬貸，呼籲民眾切勿改裝車輛或從事危險駕駛行為，共同守護市民的安寧與交通安全。
