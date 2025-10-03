注意！2026司馬庫斯櫻花季10月6日受理訂房 部落：電話預約為主

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
司馬庫斯櫻花季每年吸引許多遊客朝聖，紛紛拿起手機在櫻花樹下拍照。圖／本報資料照片
位在新竹的司馬庫斯是北台灣賞櫻的熱門景點，每年櫻花季節在2月和3月，司馬庫斯的粉嫩櫻花盛開綻放，備受注目，2026年司馬庫斯櫻花季將在將在明年2月9日早上9點起到3月15日登場，住房預訂將從10月6日開放受理。部落強調，他們只接受電話預約入住，不受理現場或傳真預約。

司馬庫斯部落提醒，2026年櫻花季（2月9日至3月15日）期間訂房，將於10月6日提前開放。建議旅客留意時間，避免錯過訂房機會。

訂房僅接受電話預訂，不受理傳真或現場預約。民訂房專線（03）5847-688或（03）5847-687，來電接通語音後須按「9」轉接至訂房組。服務時間為周一至周六上午9點至下午5點（中午12點至1點半暫停服務），周日僅下午1點半至5點。

此外，原訂今年11月1日，要開放受理預約櫻花季外、明年1到3月假日以及4月平日的訂房服務，因應近期部落人力，改為11月10日早上9點才開始。

櫻花季 司馬庫斯 訂房

相關新聞

竹北「東之小徑十六道白」奪建築園冶獎與國家卓越建設獎

新竹縣竹北市公所打造的「東之小徑十六道白」傳捷報，榮獲2025年建築界指標大獎「建築園冶獎」公共建築類，同時抱回「國家卓...

竹縣焚化爐回饋金怎麼算？議會爭論「戶數、人口數」條文暫留

新竹縣政府推動的高效能垃圾熱處理設施（焚化爐）預計今年正式營運，為妥善規畫地方回饋機制，縣府將「營運回饋金管理自治條例」...

桃園綠營籲普發1.5萬 藍挺綠縣市先發

桃園市議會昨開臨時會，民進黨團提案建請市府在立院「還稅於民」普發現金1萬元之外，加碼發放每名市民1.5萬元，引發討論；國...

竹縣道122線五峰路段 蓋新橋、改善路形開工

新竹縣十大交通建設再推進！五峰鄉縣道122線43.5公里改善工程昨舉行開工典禮，縣長楊文科表示，縣道122線是山區重要聯...

桃園大溪永福活動中心啟用 張善政：社區交流兼防災

桃園市長張善政今日上午參加大溪區永福市民活動中心啟用，肯定活動中心設計兼具理念與特色，展現大溪在地風貌，成為永福里及周邊...

