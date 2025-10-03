注意！2026司馬庫斯櫻花季10月6日受理訂房 部落：電話預約為主

位在新竹的司馬庫斯是北台灣賞櫻的熱門景點，每年櫻花季節在2月和3月，司馬庫斯的粉嫩櫻花盛開綻放，備受注目，2026年司馬庫斯櫻花季將在將在明年2月9日早上9點起到3月15日登場，住房預訂將從10月6日開放受理。部落強調，他們只接受電話預約入住，不受理現場或傳真預約。

司馬庫斯部落提醒，2026年櫻花季（2月9日至3月15日）期間訂房，將於10月6日提前開放。建議旅客留意時間，避免錯過訂房機會。

訂房僅接受電話預訂，不受理傳真或現場預約。民訂房專線（03）5847-688或（03）5847-687，來電接通語音後須按「9」轉接至訂房組。服務時間為周一至周六上午9點至下午5點（中午12點至1點半暫停服務），周日僅下午1點半至5點。

此外，原訂今年11月1日，要開放受理預約櫻花季外、明年1到3月假日以及4月平日的訂房服務，因應近期部落人力，改為11月10日早上9點才開始。