竹北「東之小徑十六道白」奪建築園冶獎與國家卓越建設獎

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣竹北市公所打造的「東之小徑十六道白」傳捷報。記者郭政芬／攝影
新竹縣竹北市公所打造的「東之小徑十六道白」傳捷報。記者郭政芬／攝影

新竹縣竹北市公所打造的「東之小徑十六道白」傳捷報，榮獲2025年建築界指標大獎「建築園冶獎」公共建築類，同時抱回「國家卓越建設獎」休閒建築類佳作，以美學與永續兼具的公共建設，讓竹北在全國舞台脫穎而出。

竹北市長鄭朝方表示，建築園冶獎有「建築界奧斯卡」美譽，今年以「穿越叁零．零碳永續」為主題，強調環境正面價值與永續精神。「東之小徑十六道白」在材料與設計上展現綠色思維，橋體大量採用聚乙烯複合鋼材與高性能複合材料，防腐、耐久、低維護，符合綠建築與ESG精神，成為結合生態、永續與設計美學的代表作。

除園冶獎外，「東之小徑十六道白」亦榮獲被譽為建築業界最高榮譽、唯一與國際接軌的「國家卓越建設獎」休閒建築類佳作，在全國百家爭鳴中脫穎而出，更是全國唯一獲獎的縣轄市（行政）機關，專業肯定再添實證。

「東之小徑十六道白」是沿著東興圳設計十六座潔白橋體，以都市藝廊、兒童遊戲、綠帶縫合、生物多樣性及寵物友善為5大理念，讓行走其間不只是通行，更是美感與自然交織的體驗。橋體以白色為主色調，減少環境干擾並營造純淨視覺感受，搭配有機曲線與光影變化，在日夜間展現不同姿態，宛如城市的呼吸。

竹北市公共建設此次雙獎齊獲，竹北市公所表示，將成為推進城市美學的重要助力，將持續以人為本、美感為核心，形塑更具文化底蘊與永續價值的城市風貌，讓市民在日常中感受「竹北感性」的深層魅力。

「東之小徑十六道白」是沿著東興圳設計十六座潔白橋體，以都市藝廊、兒童遊戲、綠帶縫合、生物多樣性及寵物友善為5大理念。圖／市公所提供
「東之小徑十六道白」是沿著東興圳設計十六座潔白橋體，以都市藝廊、兒童遊戲、綠帶縫合、生物多樣性及寵物友善為5大理念。圖／市公所提供
「東之小徑十六道白」榮獲2025年建築界指標大獎「建築園冶獎」公共建築類，同時抱回「國家卓越建設獎」休閒建築類佳作。圖／市公所提供
「東之小徑十六道白」榮獲2025年建築界指標大獎「建築園冶獎」公共建築類，同時抱回「國家卓越建設獎」休閒建築類佳作。圖／市公所提供

